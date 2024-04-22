احتجاجات بجامعات حول العالم تدعم "مخيم التضامن مع غزة" بجامعة كولومبيا

بدأ الطلاب في عدة جامعات حول العالم الاحتجاج تضامنا مع "مخيم التضامن مع غزة" في جامعة كولومبيا بعد اعتقال أكثر من 100 طالب من حرم الجامعة على خلفية دعمهم لغزة ومطالبتهم بوقف الحرب.

وتراوحت الاحتجاجات بين الإضرابات والمسيرات والمخيمات تضامنا مع جهود طلاب جامعة كولومبيا حيث دخل المخيم يومه الخامس.

ففي جامعة ييل وجامعة كارولينا الجنوبية في تشابل هيل، بدأ الطلاب مخيمات تضامنية مع "مخيم التضامن مع غزة" في جامعة كولومبيا.

وفي منشور نشره مساء الجمعة على إنستغرام، دعا الفرع الوطني لمنظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين (إس جي بي) جميع الفروع إلى اتباع خطى جامعة كولومبيا والضغط على إداراتها لسحب استثماراتها من إسرائيل.

وجاء في المنشور أن "شهادة رئيسة جامعة كولومبيا مينوش شفيق الجبانة أمام الكونغرس تنذر بتحول مؤسف"، مضيفا "فقد استسلم مديرو الجامعات لضغوط اللوبي الصهيوني وحلفائه اليميني، وباعوا الحركة الطلابية من أجل تحرير فلسطين لحفظ ماء الوجه في عين الدولة."

وكانت شفيق سمحت لشرطة نيويورك بإخلاء مخيم أقامه طلاب للاحتجاج على الحرب الإسرائيلية في غزة، واعتبرت أن المتظاهرين انتهكوا القواعد والسياسات التي تحظر تنظيم مظاهرات دون ترخيص.

من جانبها قالت كاري زاريمبا، عضو فرع "إس جي بي" الوطني في جامعة كولومبيا، إن الدعم من الجامعات الأخرى في جميع أنحاء البلاد "غير مسبوق على الإطلاق".

فقد أصدرت جامعة ملبورن في أستراليا بيانًا عبر منشور على موقع إنستغرام يوم السبت، كتبت فيه: "من الجانب الآخر من العالم، نحن جامعة ملبورن من أجل فلسطين، نعرب عن تضامننا الكامل والثابت مع الأعمال الشجاعة لطلاب كولومبيا من أجل العدالة في فلسطين".

ودعت لجنة التضامن مع فلسطين بجامعة هارفارد، ومنظمة المقاومة الأميركية الأفريقية، وطلاب القانون من أجل فلسطين حرة، وطلاب الدراسات العليا من أجل فلسطين، واليهود من أجل فلسطين، واتحاد طلاب الدراسات العليا في جامعة هارفارد، الطلاب إلى الانضمام إلى الإضراب في الساعة الرابعة مساءً يوم السبت "تضامنا مع طلاب كولومبيا الصامدين".

وشارك فرع إس جي بي بجامعة براون الأميركية في استضافة "اعتصام الطوارئ" في حوالي الساعة 12:00 ظهرًا يوم الجمعة خارج الحرم الجامعي. كما شارك الفرع أيضًا في كتابة بيان يوم الخميس من أجل وقف إطلاق النار الآن لدعم "مخيم التضامن مع غزة".

أيضا نظم فرع "إس جي بي" بجامعة ميامي "وقفة تضامنية" مع طلاب كولومبيا المعتقلين في الساعة 12:00 ظهرًا يوم الجمعة في حرمها الجامعي في أكسفورد بولاية أوهايو.

ورفع الطلاب لافتات كتب عليها "العفو لطلاب كولومبيا" و"قف مع طلاب كولومبيا".

من جهته دعا فرع "إس جي بي" بجامعة ولاية أوهايو، وجمعية المرأة الفلسطينية في جامعة ولاية أوهايو، ويهود من أجل العدالة في فلسطين في الجامعة، والاشتراكيون الثوريون المركزيون في أوهايو، وشباب أوهايو من أجل العدالة المناخية، الطلاب إلى الانضمام إلى "احتجاج طارئ" في الساعة الثانية مساءً يوم الجمعة "دعما للناشطين الطلابيين الشجعان في مخيمات التضامن بغزة".

كما نظم فرع "إس جي بي" في برينستون مسيرة يوم الجمعة "تضامنا مع "مخيم التضامن مع غزة".

ونظم فرع "إس جي بي" بجامعة نورث وسترن "مسيرة طارئة من أجل فلسطين" في حرم الجامعة في الساعة 12:00 ظهرا يوم الجمعة، ودعا المتظاهرين إلى "التضامن مع طلاب جامعة كولومبيا".