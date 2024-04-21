20 اتفاقية للتوقيع خلال زيارة أردوغان إلى العراق والأولوية لـ"طريق التنمية"

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده ستوقّع أكثر من 20 اتفاقية مع العراق خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى بغداد غدا الاثنين، والتي سيجري التركيز خلالها على مشروع "طريق التنمية".

وأوضح فيدان أن الهدف هو "تطوير العلاقات مع العراق، بحيث يكون الاستقرار الإقليمي والازدهار والتنمية ممكنا، وإضفاء طابع مؤسسي على علاقاتنا، وبذل ما بوسعنا لتطوير النظام والازدهار في المنطقة".

وأضاف "أتممنا الاتفاقات الأولية لتوقيع أكثر من 20 اتفاقية خلال زيارة رئيسنا"، مشيرا إلى أن أنشطة التعاون مستمرة منذ فترة طويلة بين البلدين في مجالات عديدة، من بينها الأمن والطاقة والزراعة والمياه.

وسيتوجه أردوغان إلى بغداد وأربيل خلال زيارته للعراق، وفقا لما صرح به وزير الخارجية.

وأشار فيدان إلى أن الرئيس التركي سيعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد، يعقبه التوقيع على الاتفاقيات، كما سيلتقي الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد.

مشروع "طريق التنمية"

من جانبه، قال وزير المواصلات والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو إن مشروع "طريق التنمية" -المقرر أن يمتد من الخليج عبر أراضي العراق وصولا إلى تركيا وأوروبا- سيكون على رأس جدول أعمال زيارة أردوغان.

وأضاف الوزير التركي في تصريح تلفزيوني أن المرحلة الأولى من المشروع سيتم تشغيلها العام المقبل، مشيرا إلى أن عمليات شحن البضائع (بين دول الخليج وأوروبا) عبر قناة السويس تستغرق 35 يوما وعبر رأس الرجاء الصالح أكثر من 45 يوما، أما عند اكتمال طريق التنمية فإن المدة ستنخفض إلى 25 يوما.

وأوضح أورال أوغلو أن المشروع يشمل 1200 كيلومتر من السكك الحديدية والطرق السريعة، ونقل الطاقة، وخطا للاتصالات.

وأشار إلى أن خطا للسكة الحديدية سيمتد من قرية أوفاكوي التركية على الحدود مع العراق وصولا إلى أوروبا.