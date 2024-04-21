استمرت المظاهرات اليوم الأحد في مدن حول العالم للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة فورا، وكذلك وقف المأساة الإنسانية في القطاع المحاصر منذ سنوات.

وتحت شعار "لا تنسوا غزة" خرجت مظاهرات عدة في مدينة إسطنبول التركية شارك فيها الآلاف دعما للفلسطينيين وتنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وشارك في المظاهرات عدد من الناشطين الأجانب الذين توافدوا على إسطنبول للمشاركة في "أسطول الحرية 2" المكون من 3 سفن، والذي من المقرر أن ينطلق خلال الأيام القليلة القادمة، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

مظاهرات إسبانيا

كما خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في العاصمة الإسبانية مدريد، للمطالبة بقطع فوري للعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وإيقاف الإبادة الجماعية في غزة، فضلا عن مقاطعة الشركات الإسرائيلية.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ونددوا بالتعاون الأميركي والأوروبي مع إسرائيل.

وتتواصل لليوم الثاني على التوالي الاحتجاجات في أكثر من 100 مدينة وبلدة إسبانية، منها برشلونة التي شهدت أيضا مسيرات حاشدة رفع خلالها المتظاهرون شعارات تطالب بسرعة التحرك لوقف إطلاق النار بصورة فورية في غزة، والتعجيل بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

كما طالب المتظاهرون الحكومة الإسبانية والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة وفعالة ضد إسرائيل ووقف تجارة السلاح معها ومقاطعة الشركات المشاركة في المجازر بغزة.

مظاهرات بالسويد

كذلك خرجت مظاهرة حاشدة في مدينة مالمو السويدية تضامنا مع غزة وفلسطين والأسرى في سجون الاحتلال.

وردد المشاركون شعارات تدعو للحرية لفلسطين وتندد بالمجازر الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 198 يوما على مرأى ومسمع العالم.

كما انطلقت مظاهرة أخرى في مدينة يوتبوري السويدية نصرة لغزة وللتنديد بالحرب الإسرائيلية على القطاع.

مظاهرات فرنسا

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأحد مظاهرة ضد العنصرية ومعاداة الإسلام (إسلاموفوبيا) وإسرائيل.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها عبارات مثل "أوقفوا الإبادة في غزة".

وبحسب مراسل الأناضول، ردد الآلاف من المتظاهرين هتافات ضد العنصرية وضد العنف الذي تمارسه الشرطة الفرنسية.

وشارك في المظاهرة نشطاء في حركة السترات الصفراء ونواب من حزب فرنسا الأبية عرفوا بمواقفهم الداعمة لفلسطين.

كذلك شهدت مدينة مارسيليا الفرنسية مظاهرة حاشدة تضامنا مع غزة، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات "تحيا فلسطين" و"فلسطين حرة".

مظاهرات ألمانيا

وخرج آلاف المحتجين أمس السبت في مدن ألمانية عدة للمطالبة بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومنع الحكومة من بيع الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال المتظاهرون إنهم سيضغطون على الحكومة الألمانية من أجل التوقف عما وصفوه بـ"التواطؤ" مع إسرائيل، وقال بعضهم للجزيرة إنهم يشعرون بالخجل بسبب استمرار برلين في محاولة إسكات كل مدافع عن فلسطين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 110 آلاف شهيد ومصاب -معظمهم أطفال ونساء- ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.