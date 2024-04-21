وصول 20 عائلة روسية وأوكرانية إلى قطر لتلقي الرعاية الصحية والنفسية

أعلنت دولة قطر وصول 20 عائلة روسية وأوكرانية، بينها 37 طفلا، إلى الدوحة، ضمن برنامج للرعاية الصحية والدعم الشامل، في إطار الوساطة القطرية المستمرة من أجل لم شمل العائلات التي شتتها الصراع الروسي الأوكراني.

وأوضحت وزارة الخارجية القطرية، أمس السبت في بيان، أن الدوحة تستضيف هذه العائلات في الفترة من 18 إلى 27 أبريل/نيسان الجاري لتلقي الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا البرنامج "يمثل خطوة مهمة في مساعدة الأسر في عملية التعافي، وهو مصمم لتقديم دعم شامل يلبي الاحتياجات الفورية، ويضع أيضا الأساس للشفاء والاندماج على المدى الطويل".

وأضاف البيان أن البرنامج يساعد في تعزيز التعافي والاستقرار من خلال "التركيز على الصحة النفسية والجسدية والاجتماعية لكل فرد من أفراد الأسرة، مما يمكن الأسر من إعادة بناء حياتها بثقة وأمان"، مشيرا إلى أن البرنامج ينفذ بالشراكة مع ممثلين للجانبين الروسي والأوكراني.

وأكدت الوزارة أن دولة قطر، بصفتها وسيطا، ستظل ملتزمة بحماية رفاه جميع المدنيين المتأثرين بالصراع، فضلا عن التزامها الثابت بمواصلة جهود الوساطة، مع التركيز على لم شمل الأطفال بأسرهم وضمان سلامتهم ورعايتهم، وفقا للبيان.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تمكّنت قطر من تنفيذ عدة عمليات لجمع شمل أطفال أوكرانيين مع عائلاتهم بعد أن فرقتهم الحرب، وذلك في إطار وساطة تقوم بها الدوحة بين روسيا وأوكرانيا.