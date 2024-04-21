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نقابة ترصد 17 حالة انتهاك للحريات الإعلامية باليمن في 3 أشهر

Yemeni journalists hold a banner reading in Arabic 'Stop the killing of journalists' during a rally marking the International Day to End Impunity for Crimes against Journalists in Sana’a, Yemen, 02 November 2016. According local human rights groups, since the start of the armed conflict in Yemen in March 2015, 15 Yemeni journalists have been killed and 41 others wounded, while 17 journalists have been abducted by the Houthi rebels and the al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP).
الصحفيون اليمنيون يواجهون الاستهداف من مختلف الأطراف في البلاد (الأوروبية)
21/4/2024-|آخر تحديث: 21/4/202408:09 م (بتوقيت مكة المكرمة)

رصدت نقابة الصحفيين اليمنيين 17 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية في البلاد بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وقالت النقابة إن ذلك "مؤشر سلبي يكشف استمرار استهداف الصحفيين في مختلف الجهات في بيئة خطرة لا تتوفر فيها أدنى ضمانات الحماية للعاملين في بلاط السلطة الرابعة".

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وأضافت النقابة أن "تلك الانتهاكات تنوعت بين حجز الحرية والاعتداء على الصحفيين والمؤسسات الصحفية، ثم التهديد والتحريض على الصحفيين والمصادرة والمنع والإيقاف والمحاكمات والاستدعاء والترحيل القسري لصحفي من دولة خارجية".

وتابعت أن جماعة الحوثي ارتكبت 5 حالات انتهاك طالت الصحفيين خلال الربع الأول، تتساوى في ذلك مع الحكومة الشرعية التي ارتكبت هي أيضا 5 حالات، ثم المجلس الانتقالي الجنوبي 3 حالات".

وأشارت النقابة إلى أن حجز الحرية تنوع بين حالتي اعتقال بنسبة 50% من إجمالي حجز الحرية وحالة ملاحقة بنسبة 25% وحالة اختطاف بنسبة 25%، وأنه لا يزال 6 صحفيين معتقلين لدى أطراف مختلفة، منهم 3 في معتقلات جماعة الحوثي، وصحفيان اثنان لدى المجلس الانتقالي بعدن، وصحفي مخفي قسرا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ عام 2015.

المصدر : الألمانية