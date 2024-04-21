مقتل شخصين وإصابة 6 في إطلاق نار بمدينة ممفيس الأميركية

أفادت الشرطة في ممفيس التابعة لولاية تينيسي الأميركية بمقتل شخصين على الأقل وإصابة 6 آخرين في حادث إطلاق نار جرى خلال حفل في المدينة.

وأوضحت -في بيان نشرته في حسابها على موقع إكس- أن التحقيقات كشفت أن الحادث أسفر عن وقوع 8 ضحايا "توفي اثنان منهم في مكان الواقعة".

وأكدت الشرطة أن إصابة أحد الجرحى حرجة، وقالت إن الحادث وقع خلال حفل أقيم من دون تصريح بإقامته، وحضره نحو 200 إلى 300 شخص.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن سيرلين ديفيس رئيسة شرطة ممفيس قولها إن الشرطة تبحث عن شخصين على الأقل يشتبه في مسؤوليتهما عن حادث إطلاق النار.

وقالت رئيسة الشرطة "نعتقد أن هناك شخصين على الأقل أطلقا النار خلال هذه الواقعة".

وتكثر حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة التي تسجل أعلى نسبة وفيات جراء حوادث إطلاق النار بين الدول المتقدمة، وذلك بسبب الانتشار الواسع لاقتناء الأسلحة بين السكان نتيجة لسهولة حيازتها.

وتشير تقارير إلى أن ثلث البالغين الأميركيين يملك كل واحد منهم سلاحا ناريا واحدا على الأقل، وأن نحو نصف البالغين يعيشون في منازل تحتوي على سلاح ناري.

وكان موقع منظمة أرشيف العنف المسلح "جي في إيه" كشف مطلع العام الجاري أن عدد حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة عام 2023 بلغ 657 حادثة على الأقل.