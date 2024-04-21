لماذا ظهر علم كردستان في خان يونس؟

أثار ظهور رسومات لعَلَم كردستان في منازل خان يونس جنوبي قطاع غزة المدمرة عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها، حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكان الصحفي الفلسطيني محمد سلامة قد وثق عبر حسابه على منصة إنستغرام مقاطع فيديو تُظهر حجم الدمار الذي خلّفه جيش الاحتلال في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة،.

وأظهرت إحدى اللقطات، خلال جولة داخل أحد المنازل المدمرة، عَلم كردستان على أحد الجدران، فيما كتبت جملة (Free Kurdistan) التي تعني "كردستان حرة"، بينما ظهرت جملة (vamos avrina) على جدار آخر والتي تعني "هيا إلى عفرين".

#غزة 🇵🇸 ظهور علم كوردستان مرسوما على جدران منازل غزة المدمرة والمنهوبة من قبل الجيش الإسرائيلي! مليشيات PKK الكردية تقاتل في صفوف الجيش الصهيوني ❗️ في التقرير التالي نستعرض تاريخ وطبيعة العلاقة بين الأكراد وإسرائيل… pic.twitter.com/GqAkfqz2SG — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) April 15, 2024

وتفاعل المدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مشاهد رسومات العَلم، حيث علق المدون، توفيق، عبر حسابه على منصة إكس: "هيا بنا إلى عفرين" وعفرين هي مدينة معروفة شمال سوريا تتبع محافظة حلب وغالبية سكانها من الأكراد.

Terör örgütü PKK Gazze'de israilin yanında savaşıyor!! Bu savaş sadece Gazzelilerin savaşı değildir.. pic.twitter.com/q70PUaUJL9 — Tevfik (@tevfik_hams) April 16, 2024

فيما اعتبر المدون، صدقي زيلان، أنه مثلما هناك متعاطفون مع القضية الفلسطينية فهناك متعاطفون مع القضية الكردية في كل مكان، لافتا إلى أن ذلك يمكن أن يكون فخا لمحاولة الوقيعة بين الأكراد وغيرهم، واستشهد بوقائع تم فيها استخدام أعلام دول أخرى لزرع الفتنة بين الشعوب.

1) Filistin davasını her kesimden insanlar desteklediği gibi, Kürdistan davasının da sempatizanları olabilir.

Böylesi durumlar Filistin davasına da, Kürdistan davasına da zarar vermez.

Şiî İran da, Sünnî Türkiye de, Katolik İspanya da, Komünist Rusya da Filistin'i destekliyor. https://t.co/xBGcOADKDx — Sıdkı Zilan (@sidkizilan) April 16, 2024

وعلق أحد المدونين، حول ادعاءات أن ذلك يثبت وجود مقاتلين أكراد أو تابعين لحزب العمال الكردستاني في غزة، بالقول: "مرفوض، تقليد مزيف منخفض المستوى، لن يستخدم حزب العمال الكردستاني علم كردستان بل علم حزبهم، يُطلق عليها إفرين أو عفرين. لا يمكن لأي كردي أن يطلق عليها أفرين، لا يوجد حزب العمال الكردستاني في غزة".

وعلقت المدونة، رانيا، عبر حسابها: "الأكراد يقاتلون إلى جانب الجيش الصهيوني ويرسمون علم كردستان في بيوت أهل غزة، طب ليه بتزعلوا بس إيران تضرب الموساد بأربيل !!!".