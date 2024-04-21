كيف تعلم أنك ما زلت على قيد الحياة في غزة؟ ناشط أردني يجيب

"كيف بتعرف حالك أنك ما زلت على قيد الحياة في غزة؟" سؤال طرحه الناشط الأردني ضياء عليان وحاول الإجابة عنه بناء على تجربته بعد أيام من دخول القطاع المحاصر برفقة الوفد الطبي الأردني.

وجاءت إجابة عليان عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستغرام عنوانه "صوت الزنانة بطمن" وقال "سامع صوت الزنانة، اطمئن فأنت ما زلت على قيد الحياة، المشكلة إذا لم تسمع صوتها، فهذا يعني أنك استشهدت".

والزنانة طائرة استطلاع مسيرة تستخدمها إسرائيل للتصوير والتعقب والاغتيال منذ أن شن الاحتلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

ويضيف المدون الأردني "عندما تسمع صوت الصاروخ لا تقلق، لأن الصاروخ الذي تسمع صوته فهو غير متجه إليك".

ويختتم الفيديو بالقول "الأمان في غزة غير عن كل كوكب الأرض".

وقد حصد الفيديو الذي شرح فيه عليان علامات البقاء على قيد الحياة في غزة أكثر من 3 ملايين مشاهدة منذ أن نشره عبر حسابه على إنستغرام.