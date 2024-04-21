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شاهد.. انفجار عبوة ناسفة بمستوطن حاول إزالة علم فلسطين

لحظة انفجار عبوة ناسفة في مستوطن حاول إزالة علم فلسطين شمال مستوطنة "كوخاف هشاحار" قرب رام الله
لحظة انفجار عبوة ناسفة في مستوطن حاول إزالة علم فلسطين (التواصل الاجتماعي)
21/4/2024-|آخر تحديث: 21/4/202405:10 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أصيب مستوطن إسرائيلي بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة شمال مستوطنة "كوخاف هشاحار" قرب رام الله وسط الضفة الغربية، فيما بدا أنها عملية استدراج محكمة وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن العبوة الناسفة كانت مخبأة خلف علم فلسطين، ووصلت قوات من الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث.

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مستوطنا ترجل من سيارته لإزالة علم فلسطين الذي كان مزروعا على جانب الطريق، قبل أن تنفجر عبوة ناسفة كانت بجوار العلم وتصيبه.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو يوثق الواقعة، حيث ترجل مستوطن من سيارة كان يستقلها برفقة أخرى تولت مهمة التصوير لإزالة علم فلسطيني تم زرعه بين الأحراش على جانب الطريق، قبل انفجار عبوة ناسفة به.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي