شاهد.. انفجار عبوة ناسفة بمستوطن حاول إزالة علم فلسطين

أصيب مستوطن إسرائيلي بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة شمال مستوطنة "كوخاف هشاحار" قرب رام الله وسط الضفة الغربية، فيما بدا أنها عملية استدراج محكمة وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن العبوة الناسفة كانت مخبأة خلف علم فلسطين، ووصلت قوات من الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث.

حاول إزالة علم فلسطين.. فيديو يظهر لحظة إصابة مستوطن بانفجار عبوة ناسفة مزروعة بعلم فلسطيني قرب قرية المغير شرقي رام الله في الضفة الغربية#حرب_غزة pic.twitter.com/ic7sRsT17P — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 21, 2024

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مستوطنا ترجل من سيارته لإزالة علم فلسطين الذي كان مزروعا على جانب الطريق، قبل أن تنفجر عبوة ناسفة كانت بجوار العلم وتصيبه.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو يوثق الواقعة، حيث ترجل مستوطن من سيارة كان يستقلها برفقة أخرى تولت مهمة التصوير لإزالة علم فلسطيني تم زرعه بين الأحراش على جانب الطريق، قبل انفجار عبوة ناسفة به.