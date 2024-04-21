خلال زيارته بكين.. بلينكن يضغط على الصين للحد من دعمها لروسيا

قال مسؤول أميركي كبير للصحفيين إن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد شركات صينية تدعم روسيا في حربها على أوكرانيا، مسلطا الضوء على قضية سيثيرها وزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال زيارته للصين الأسبوع الجاري.

وتُمثّل رحلة بلينكن التي تستمر من الأربعاء إلى الجمعة تراجعا إضافيا في الاشتباك السياسي والتجاري مع الصين، والذي وصل إلى ذروته في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وخصوصا أن الأخير تعهّد باتخاذ موقف متشدد مجددا في حال عودته إلى البيت الأبيض في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال المسؤول الأميركي قبل الإعلان عن الرحلة "نحن في وضع مختلف عما كنا عليه قبل عام عندما كانت العلاقات الثنائية عند أدنى مستوياتها تاريخيا".

وأضاف شرط عدم الكشف عن هويته "لقد شرعنا في تحقيق الاستقرار في العلاقات الثنائية بدون التضحية بقدرتنا على تعزيز تحالفاتنا والتنافس بقوة والدفاع عن مصالحنا".

وقال عندما سئل عن النفوذ الذي تملكه واشنطن لإقناع بكين بالتوقف عن مساعدة المجهود الحربي الروسي "نحن مستعدون لاتخاذ خطوات عندما نرى أنها ضرورية ضد الشركات التي تقوض الأمن في كل من أوكرانيا وأوروبا بشدة".

ويقول مسؤولون أميركيون إن الصين توقفت عن مد موسكو بمساعدات عسكرية مباشرة، لكنها تقدم لها إمدادات مزدوجة الاستخدام سمحت لروسيا بإعادة تنظيم صفوفها.

وقال بلينكن -أمس الجمعة- بعد انتهاء محادثات مجموعة السبع في كابري في إيطاليا "إذا كانت الصين تزعم من ناحية أنها تريد علاقات جيدة مع أوروبا ودول أخرى، فلا يمكنها من ناحية أخرى تأجيج ما يعد أكبر تهديد للأمن الأوروبي منذ نهاية الحرب الباردة".

وبحسب المسؤول الأميركي فإن بلينكن سيبحث أيضا خلال الزيارة وضع الشرق الأوسط و"ممارسات الصين الاستفزازية" في بحر جنوب الصين والأزمة في ميانمار و"خطابات التهديد والأفعال المتهورة" لكوريا الشمالية.

يذكر أن علاقات الصين والولايات المتحدة تدهورت إلى أدنى مستوى على الإطلاق بعد أن أسقطت الأخيرة فوق أراضيها -في فبراير/شباط العام الماضي- ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني رغم أن بكين أكدت مرارا أنه مدني خرج عن مساره ويُستخدم لأغراض البحث وخصوصا للأرصاد الجوية.