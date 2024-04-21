أبرز تطورات اليوم الـ198 من الحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ198 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع، وارتكبت عددا من المجازر راح ضحيتها عشرات الشهداء.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 48 شهيدا و79 مصابا خلال 24 ساعة.

وأكدت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 34 ألفا و97 شهيدا، و76 ألفا و980 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

غارات على غزة والنصيرات ورفح

وقد واصل الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة، وأظهرت صور حصلت عليها الجزيرة غارة إسرائيلية على حي التفاح في مدينة غزة.

وفي النصيرات وسط القطاع استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح مختلفة، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة النويري في منطقة الحساينة، غربي المخيم، وأدى القصف العنيف لتدمير المنزل بالكامل، كما ألحق أضرارا بالمنازل المجاورة.

وفي رفح جنوبا، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 19 شخصا بينهم 14 طفلا في قصف استهدف منزلين بالمدينة.

كما شنت مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت منزلا وأرضا زراعية قرب الحدود الفلسطينية المصرية جنوب مدينة رفح، وألحقت الغارة أضرارا مادية كبيرة في المكان المستهدف، إلى جانب خيام كانت تؤوي نازحين في المنطقة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهدد بعملية عسكرية في مدينة رفح، التي يتكدس فيها حاليا أكثر من نصف سكان القطاع، ومعظمهم نازحون هربوا من المعارك الدائرة في أنحاء أخرى منه.

مقابر بمجمع ناصر الطبي

ارتفع عدد جثامين الشهداء التي انتشلت من مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى 210.

وقال الدفاع المدني إن الجثامين تعود لفلسطينيين من مختلف الفئات والأعمار، وإن قوات الاحتلال قتلتهم أثناء اقتحامها المجمع ودفنتهم بشكل جماعي داخله، وأكدت قوات الدفاع المدني استمرار عمليات البحث وانتشال باقي الشهداء، حيث ما زال عدد كبير منهم في المجمع، حسب البيان.

وكان المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة قال للجزيرة إنهم يتوقعون وجود جثث 700 شهيد في مقابر جماعية أعدمهم الاحتلال داخل مجمع ناصر الطبي، مشيرا إلى أنهم اكتشفوا حتى الآن مقبرتين جماعيتين في مجمع ناصر الطبي، ويتوقعون وجود المزيد.

وقال إن الاحتلال أعدم العشرات من النازحين والجرحى والمرضى والطواقم الطبية، وإن مصير عشرات ممن كانوا بمجمع ناصر لا يزال مجهولا بعد انسحاب الاحتلال، مطالبا بفتح تحقيق دولي لمعرفة أسباب تبخر وتحلل جثث بعض الشهداء في مجمع ناصر الطبي.

مخيم نور شمس

شيّع آلاف الفلسطينيين في محافظة طولكرم جثامين شهدائهم، الذين سقطوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العملية العسكرية الأخيرة في مخيم نور شمس.

وقد خلّف هجوم جيش الاحتلال على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية دمارا واسعا في البنية التحتية والمنازل والممتلكات، ليصبح المخيم "غير صالح للعيش"، وفقا لبعض السكان الذين أذهلهم حجم الأضرار.

وانسحبت قوات الاحتلال من المخيم الواقع شرقي مدينة طولكرم، مساء أمس السبت، بعد عملية اقتحام وحصار استمرت قرابة 3 أيام، واستشهد خلالها 14 فلسطينيا، فيما أعلن جيش الاحتلال إصابة 9 من جنوده.

وشل الإضراب العام مدن وقرى الضفة، حدادا على استشهاد عدد من الفلسطينيين في اقتحام قوات الاحتلال لمخيم "نور شمس"، بطولكرم.

وجاء الإضراب بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، التي وصفت ما فعله الاحتلال في مخيم نور شمس بالمجزرة.

وردا على عمليات الاحتلال في مخيم نور شمس، أعلنت "كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، أنها تمكنت من تنفيذ عدد من عمليات إطلاق نار، وحققت إصابات مباشرة.

وأوضحت "كتيبة جنين" أن مقاتليها استهدفوا معسكر سالم العسكري، وحاجز دوتان العسكري، إلى جانب مستوطنات "ميراڤ" و"مافو دوتان" و"شاكيد".

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 50 مواطنا، بينهم جرحى من مخيم نور شمس خلال عدوانه الذي استمر 3 أيام.

وشهد حي المنشية أعنف الاشتباكات التي دمرت مباني بشكل كامل، وأخرى بشكل جزئي، فيما تظهر آثار الرصاص والتفجيرات في كل زاوية.

اقتحامات بالضفة الغربية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد مواطنة متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال عند حاجز الحمرا العسكري في الأغوار، كما أفادت باستشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال عند مفترق "بيت عينون"، شمال شرق الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بكثافة صوب شابين على مفترق بيت عينون، مما أدى إلى إصابتهما بشكل مباشر، في وقت منعت طواقم الإسعاف من الوصول إليهما.

قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير شمال الخليل، وداهمت منزلي شابين استشهدا صباح اليوم عند مفرق بيت عينون شمال شرق الخليل في الضفة الغربية.

وقد نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المداهمات والاقتحامات في مدن وبلدات الضفة الغربية.

وأعرب منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند عن قلقه البالغ إزاء تزايد العنف في الضفة الغربية.

ودعا وينسلاند إلى تجنب مزيد من التصعيد في الضفة، ووقف الهجمات على الفلسطينيين، والتصدي لعنف المستوطنين.

الجبهة اللبنانية

أعلن حزب الله مهاجمته 5 مواقع إسرائيلية مقابل الحدود الجنوبية للبنان، مشيرا إلى أن مقاتليه قصفوا انتشارا لجنود إسرائيليين جنوب موقع جل العلام، واستهدفوا مبنى يستخدمه الجنود في مستوطنة شوميرا بالأسلحة المناسبة.

وأضاف الحزب أن مقاتليه قصفوا التجهيزات التجسسية في محيط ثكنة دوفيف، وفي موقعي المالكية ومسغاف عام.

من جانب آخر، قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم رصد إطلاق عدد من القذائف من لبنان، مشيرة إلى سقوطها في مناطق مفتوحة بالجليل الغربي دون وقوع إصابات.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جوية على منطقة تلال الجبور جنوب لبنان.

وكانت إسرائيل قد شنت قبل ذلك غارة على بلدتي عيتا الشعب والناقورة جنوبي البلاد.

قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قصفت بالطائرات أهدافا لحزب الله اللبناني، بما في ذلك نقطة مراقبة في العديسة ومنشأتان في الخيام.

القسام تقصف من لبنان

وعلى الجبهة اللبنانية أيضا، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قصفها من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية الإسرائيلية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى بـ20 صاروخ غراد.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط احتياط متأثرا بإصابته الأسبوع الماضي نتيجة قصف حزب الله اللبناني، الذي استهدف بلدة عرب العرامشة الحدودية.

وتسبب استهداف حزب الله، الأربعاء الماضي، مركزا لقوات الاحتلال بعرب العرامشة -المحاذية للحدود اللبنانية، والتي تقع قبالة بلدتي يارين والضهيرة في القطاع الغربي- في إصابة 19 إسرائيليا بجروح معظمهم من العسكريين، قبل الإعلان عن مقتل الضابط اليوم.

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا عند الحدود، أسفر عن قتلى وجرحى من الطرفين، أغلبهم في لبنان.

اجتماع لمجلس الحرب ومصادقة على الخطط

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مجلس الحرب سينعقد لأول مرة اليوم منذ 12 يوما، لمناقشة ملف المحتجزين في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حماس رفضت بشكل قاطع كل عروض الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وأضاف نتنياهو، في بيان مصور عشية عيد الفصح اليهودي، أن إسرائيل ستوجه ضربات إضافية ومؤلمة، وستزيد في الأيام المقبلة الضغط العسكري والسياسي على حماس، لأن هذا هو السبيل الوحيد لتحرير الرهائن، حسب تعبيره.

وبدوره، قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إن إسرائيل ملتزمة بإيجاد كيان بديل لسلطة حماس في قطاع غزة، وأضاف أن إعادة المخطوفين والقضاء على قدرات حماس سيكونا أيضا جزءا من إستراتيجية التحالف الإقليمي مع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، الذي أثبت جدواه ضد إيران.

في الأثناء صدق رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي على خطط مواصلة الحرب.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن هليفي أجرى تقييما للوضع في مقر قيادة الجبهة الجنوبية مع قائد القيادة يارون فينكلمان وآخرين، ووافق على خطط استمرار الحرب.

وفي المقابل، قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في مقابلة تلفزيونية بعد لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن على جيش الاحتلال سحب كامل قواته من غزة، وإن حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية متمسكة بمطالبها، وهي وقف إطلاق النار الدائم على قطاع غزة، والانسحاب الشامل من كل مناطق القطاع، وعودة النازحين بشكل كامل إلى مناطق سُكناهم، والإعمار، وكذلك رفع الحصار، والتوصل إلى صفقة تبادل مشرفة.

عقوبات أميركية على جنود إسرائيليين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه سيتصدى لأي عقوبات تُفرض على أي وحدة عسكرية إسرائيلية، وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام أن واشنطن تعتزم اتخاذ مثل هذا القرار ضد وحدة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين.

وذكرت وسائل إعلامية أن واشنطن تخطط لفرض عقوبات على وحدة نتساح يهودا الإسرائيلية، التي تعمل في الضفة الغربية المحتلة، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال نتنياهو في بيان "إذ اعتقد أي شخص أن بإمكانه فرض عقوبات على أي وحدة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي فسأتصدى لها بكل قوتي". وفي تصريح آخر قال إنه "لا يجوز فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي، وهذه هي قمة السخافة والتدني الأخلاقي".

وبدوره، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن العقوبات الأميركية على كتيبة "نيتساح يهودا" خطأ، ويجب أن نعمل على إلغائها.

أما الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، فقد دعا الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في فرض عقوبات على كتيبة نتسح يهودا، معتبرا، خلال محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن فرض عقوبات على الكتيبة خطأ، وسيضر بشرعية إسرائيل في وقت الحرب، حسب قوله.

واعتبر وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير أن عقوبات واشنطن على نيتسح يهودا هدفه "الضغط علينا لأسباب سياسية".

كما قال الوزير في مجلس الحرب غادي آيزنكوت إن "فرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا خاطئ من الأساس، وسنعمل على منع القرار".

وبالمقابل، قالت رئيسة حزب العمل الإسرائيلي ميراف ميخائيلي إنه "يجب تفكيك كتيبة نيتساح يهودا المعروفة بسلوكها العنيف والفاسد منذ سنوات".

مساعدات أردنية

قال الجيش الأردني إنه نفذ، اليوم الأحد، 8 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وإغاثية، بمشاركة دول عدة، استهدفت عددا من المواقع في شمال قطاع غزة.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، شاركت في عملية الإنزال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني و4 طائرات تابعة للولايات المتحدة الأميركية، وطائرة تابعة لمصر، وطائرة لألمانيا، وأخرى تابعة لبريطانيا.

ووفقا للوكالة، ارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 86 إنزالا جويا أردنيا، و203 إنزالات جوية نفذت بالتعاون مع دول عربية وأجنبية.