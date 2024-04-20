واشنطن تدعو إسرائيل لمنع هجمات المستوطنين بالضفة

دعت وزارة الخارجية الأميركية إسرائيل "لاتخاذ جميع التدابير لمنع هجمات المستوطنين العنيفين بالضفة الغربية، ومحاسبة المسؤولين عنها".

وفي مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، الجمعة، أعرب عن قلق واشنطن "العميق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية في الأيام الأخيرة".

وبالتوازي مع حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يصعّد الجيش الإسرائيلي من عمليات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

عقوبات على مستوطنين

من جانب آخر، فرض الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين وجماعتين إسرائيليتين متطرفتين، بسبب أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، المؤسسة التي تمثّل الدول الأعضاء الـ27، إن الأفراد والكيانات الخاضعين لهذه العقوبات "مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.

طولكرم ومخيمها

يأتي ذلك، بينما تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين مساء الجمعة إلى 7 نتيجة الاقتحام الإسرائيلي المستمر لمدينة طولكرم ومخيمها، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق مصادر طبية وإعلام حكومي رسمي.

فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب أنه وصل إلى مستشفى طولكرم الحكومي الشهيد الطفل قيس فتحي نصر الله (16 عاما) الذي أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي، من مخيم طولكرم.

وفي واقعة أخرى، قال تلفزيون فلسطين إن الجيش الإسرائيلي قتل 5 فلسطينيين داخل منزل بمخيم نور شمس في مدينة طولكرم بإطلاق النار عليهم واغتيالهم بدم بارد.

وقالت قناة الأقصى نقلا عن مصادر عائلية إن الشاب سليم غنام استشهد برصاص الاحتلال خلال الاقتحام المستمر لمخيم نور شمس بطولكرم، وهو شقيق الشهيدين عامر وأحمد غنام اللذين استشهدا في اجتياح المخيم في 19 أكتوبر/تشرين الأول.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم نور شمس بطولكرم، وجرت اشتباكات أسفرت عن إصابة 4 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابط.