هآرتس: إسرائيل تقر مشروعا استيطانيا جديدا في زمن قياسي

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم السبت، إن ما تعرف بـ"دائرة أراضي إسرائيل" أعلنت مناقصة لإقامة حي استيطاني جديد يتألف من 1047 وحدة قرب مستوطنة جبل أبو غنيم (هار حوما) جنوبي القدس المحتلة.

وجاء الإعلان عن المناقصة بعد 3 أشهر فقط من المصادقة على المشروع، وهي فترة تؤكد هآرتس أنها "قياسية" مقارنة مع الفترات التي كان يستغرقها بدء تنفيذ مثل هذه المشاريع قبل الحرب على غزة.

ونقلت الصحيفة عن جمعيات إسرائيلية مناهضة للاستيطان أن لجان التخطيط التابعة لسلطات الاحتلال قدمت، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 17 مشروعا استيطانيا في القدس وما حولها، تتضمن 8434 وحدة.

وتسعى حكومة بنيامين نتنياهو لتسريع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية تزامنا مع حربها على غزة، رغم تأكيدات الأمم المتحدة أن النشاط الاستيطاني يعد جريمة حرب، فضلا عن تحذير الولايات المتحدة -الداعم الرئيسي لتل أبيب- من أن توسيع المستوطنات "لا يتسق مع القانون الدولي".

وأعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، الشهر الماضي، أن إسرائيل نفذت خلال عام 2024 أوسع عملية استيلاء على أراضي الضفة الغربية منذ 30 عاما بدعوى أنها أراضي دولة.

وقالت إن المساحات التي استولى عليها الاحتلال تحت مسمى أراضي الدولة بلغت ما مجموعه 10 آلاف و640 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع)، في إعلانين منفصلين يشملان أراضي الأغوار شمالي الضفة، وأراضي بلدتي العيزرية وأبو ديس، شرقي القدس المحتلة.