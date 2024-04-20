مقتل 50 عنصرا من حركة الشباب بعملية عسكرية بالصومال

قُتل 50 عنصرا على الأقل من حركة الشباب في الصومال بينهم قادة بارزون، في عمليات عسكرية نفذها الجيش بمدينة جمامي جنوبي البلاد، وفق وسائل إعلام حكومية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا)، اليوم السبت، أن المواجهات وقعت في مناطق على طول نهر جوبا في مدينة جمامي بمحافظة جوبا السفلى الجنوبية.

وذكرت أن المواجهات أسفرت أيضا عن إصابة وأسر عناصر آخرين من حركة الشباب (لم تذكر عددهم)، كما أحبط الجيش عددا من الألغام الأرضية.

وأشارت الوكالة إلى أن العملية العسكرية الحكومية جرت خلال الأيام الماضية، وقتل خلالها قادة بارزون من الشباب بدون أن تذكر صفاتهم القيادية في الحركة.

وتأتي العملية بعد يوم فقط من مقتل 30 عنصرا من مسلحي الشباب في عملية عسكرية مشتركة بين الجيش الصومالي، وقوات ولاية جوبالاند، وفق الوكالة.

وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حربا ضد حركة الشباب، التي تأسّست مطلع 2004، وتتبع تنظيم القاعدة، وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.

وطُردت حركة الشباب من المدن الرئيسية بين عامي 2011 و2012 إلا أنها لا تزال منتشرة في مناطق ريفية واسعة.