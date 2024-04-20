كوريا الشمالية تختبر "رأسا حربيا كبيرا جدا"

اختبرت كوريا الشمالية "رأسا حربيا كبيرا جدا" صُمم لتحميله على صواريخ كروز إستراتيجية، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت، مضيفة أن البلاد أطلقت أيضا نوعا جديدا من الصواريخ المضادة للطائرات.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن "إدارة الصواريخ في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أجرت اختبار قوة لرأس حربي كبير جدا مصمم لصاروخ كروز الإستراتيجي "هواسال-1 را-3)".

وأضافت أن كوريا الشمالية اختبرت أيضا بعد ظهر الجمعة إطلاق صاروخ "بيولجي-1-2" المضاد للطائرات من طراز جديد فوق البحر الغربي لكوريا.

وأشارت إلى أن "هدفا مُعينا قد تحقق" من خلال الاختبار، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

أنشطة عادية

وأوردت الوكالة أن كلا الاختبارين كانا جزءا من "الأنشطة العادية للإدارة ومعاهد علوم الدفاع التابعة لها"، واعتبرت أن هذه التجارب العسكرية "لا علاقة لها بالوضع المحيط" بالبلاد، دون أن تعطي أي معلومات أخرى.

وفي أوائل أبريل/نيسان، قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت صاروخا جديدا فرط صوتي متوسط المدى إلى طويل المدى يعمل بالوقود الصلب، وشاركت وسائل الإعلام الرسمية مقطع فيديو لإطلاقه تحت أنظار الزعيم كيم جونغ أون.

وتخضع بيونغ يانغ لمجموعة عقوبات دولية منذ تجربتها النووية الثانية عام 2009، لكنها واصلت تطوير برامجها النووية وبرامج الأسلحة.

وأعلنت كوريا الشمالية المسلحة نوويا هذا العام أن كوريا الجنوبية هي "العدو الرئيسي" لها، وقد تخلت عن الوكالات المخصصة لإعادة التوحيد والتواصل وهددت بالحرب في حال أي انتهاك لأراضيها.