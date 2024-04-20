صورة بالأقمار الصناعية لقاعدة أصفهان الإيرانية بعد الهجوم الإسرائيلي

نشرت شبكة "سي إن إن"، الليلة الماضية، صورة عبر الأقمار الصناعية لقاعدة القوات الجوية الإيرانية في أصفهان، التي كانت هدفا للهجوم الإسرائيلي فجر أمس الجمعة.

وتظهر الصورة الأضرار التي لحقت برادار بطارية الدفاع الجوي روسية الصنع من طراز "إس-300" المتمركزة في القاعدة. وبخلاف الضربة الدقيقة لرادار الدفاع الجوي، لم تحدث أي أضرار إضافية للقاعدة.

وبطارية "إس-300" المتمركزة في أصفهان هي جزء من نظام الدفاع الجوي الذي يحمي المنشأة النووية في نطنز التي تبعد عشرات الكيلومترات عن أصفهان.

وبحسب مصادر أميركية، "لقد ضرب الإسرائيليون ما كانوا يعتزمون ضربه".

רשת CNN פרסמה הלילה תמונת לווין מבסיס חיל האוויר האיראני באיספהאן שהיה יעד התקיפה הישראלית אתמול.

התמונה חושפת נזק שנגרם למכ״ם של סוללת ההגנה האווירית S-300 מתוצרת רוסיה שמוצבת בבסיס. מעבר לפגיעה המדויקת במכ״ם ההגנה האווירית, לא נגרמו נזקים נוספים בבסיס. לפי מקורות אמריקניים -… pic.twitter.com/XTeNYIKOkb — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) April 20, 2024

وأفادت السلطات الإيرانية، بوقوع انفجارات بسماء مدينة أصفهان، وأكدت عدم وقوع هجوم صاروخي أو تضرر المنشآت الحساسة. بينما نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين قولهم إن إسرائيل نفذت ضربات انتقامية ردا على الهجوم الإيراني الذي استهدفها السبت الماضي، وقد رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الموضوع.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إنه تم تفعيل المضادات الدفاعية الجوية في أجواء عدد من محافظات البلاد، مؤكدة إسقاط 3 مسيّرات صغيرة -تعرف باسم الطائرات الانتحارية التي لا تقطع مسافات طويلة- قرب قاعدة شيكاري الجوية التابعة للجيش.

وأكدت الوكالة أن الهجوم لم يسفر عن أضرار أو انفجارات كبيرة، في حين أفاد التلفزيون الرسمي بعدم تأثر أي منشآت نووية أو استهداف مواقع نووية في مدينة أصفهان.