روسيا تصد أكبر هجوم بالمسيّرات الأوكرانية منذ اندلاع الحرب

أعلنت موسكو اليوم السبت اعتراض دفاعها الجوي 50 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية ليصد أحد أضخم الهجمات على روسيا منذ اندلاع الحرب، في حين أكدت أوكرانيا شن هجوم على 8 مناطق روسية استهدفت مستودع وقود ومحطات كهرباء فرعية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن 26 طائرة مسيّرة أُسقطت في منطقة بيلغورود و10 في منطقة بريانسك و8 في منطقة كورسك واثنتين في تولا، بالإضافة إلى مسيّرة واحدة في كل من سمولينسك وريازان وكالوجا وموسكو.

من جهته، قال حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف جلادكوف إن مدنيين قُتلا نتيجة لهجوم الطائرات المسيرة.

بدوره، أفاد حاكم منطقة كورسك رومان ستاروفويت بأن قرية تيوتكينو تعرضت لهجوم بذخائر عنقودية، من دون وقوع إصابات.

استهداف مستودع وقود

كما قال حاكم منطقة سمولينسك فاسيلي أنوخين إن طائرة مسيّرة أوكرانية ضربت مستودعا للوقود الليلة الماضية، مما أدى إلى اشتعال النيران فيه.

وذكر أن المسيّرة نفذت هجوما على منشأة للوقود في منطقة كارديم، وأصابت خزانا للوقود وزيوت التشحيم.

تأكيد أوكراني

بالمقابل، أكد مصدر أوكراني أن كييف شنت هجوما بعشرات المسيّرات على 8 مناطق روسية، بعد سلسلة هجمات جوية روسية استهدفت نظام الطاقة في أوكرانيا.

وأفاد بأن الهجوم أسفر عن تضرر 3 محطات كهرباء فرعية على الأقل ومستودع وقود، بسبب اشتعال النيران فيهم.

وأضاف أنه تم استهداف منشآت الطاقة، لأنها تدعم إنتاج الصناعات العسكرية الروسية.

قصف روسي

يأتي ذلك وسط استمرار القصف الروسي على بلدات أوكرانية، إذ استهدف القصف الروسي اليوم مبنيين سكنيين في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، وتسبب في مقتل شخص وإصابة امرأة.

وأعلن حاكم المنطقة أن قصفا على مبنى من 9 طوابق أسفر عن مقتل رجل خمسيني، وأن امرأة في الستين من عمرها أصيبت بهجوم روسي على مبنى سكني.

ووقع القصف بعدما أطلقت روسيا ليلا 7 صواريخ على الأقل على أوكرانيا أسقطت الدفاعات الجوية اثنين منها، بحسب القوات الجوية الأوكرانية.