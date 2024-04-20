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تايوان ترصد 21 طائرة عسكرية صينية في محيطها

FILE PHOTO: J-11B fighter jets of the Chinese Air Force fly in formation during a training session for the upcoming parade marking the 70th anniversary of the end of World War Two, on the outskirts of Beijing, July 2, 2015. Troops from Russia and Mongolia will march together with Chinese forces in a parade in Beijing in September to commemorate the end of World War Two, the government and state media said on Thursday, confirming the first two foreign participants. REUTERS/Jason Lee/File Photo
طائرات صينية تحلق ضمن سرب خلال تدريبات عسكرية (رويترز-أرشيف)
20/4/2024

أعلنت وزارة الدفاع التايوانيّة رصد 21 طائرة عسكرية صينية في محيط الجزيرة منذ صباح اليوم السبت، وذلك قبل شهر من تنصيب الرئيس المنتخب لاي تشينغ تي.

وقالت الوزارة إنها رصدت منذ الساعة 8:15 بالتوقيت المحلي (00:15 بتوقيت غرينتش) 21 طائرة عسكرية صينية في محيط الجزيرة من بينها 17 طائرة عبرت "الخط الأسود" الذي يمثل حدودا غير رسمية بين الصين وتايوان وسط مضيق تايوان، ولا تعترف به بكين.

وتابع البيان أن القوات المسلحة التايوانية "تتابع هذه الأنشطة بفضل أنظمة مراقبة ونشرت وسائل مناسبة للرد بالشكل الملائم".

وتعتبر الصين أن تايوان -التي تتمتع بحكم ذاتي- جزءا لا يتجزأ من أراضيها وستستعيدها في يوم ما حتى لو اضطرت إلى استخدام القوة، مكثفة ضغوطها الدبلوماسية والعسكرية عليها في السنوات الأخيرة.

ويأتي تكثيف هذه الخروق الصينية في سياق إستراتيجية يطلق عليها الخبراء اسم "المنطقة الرمادية"، وهي إستراتيجية تقوم على أعمال ترهيب لا تصل إلى حد الأعمال الحربية.

وتزايدت هذه العمليات منذ انتخاب الرئيسة تساي إنغ وين في 2016 التي تعتبر تايوان "مستقلة أساسا" بحكم الأمر الواقع، مما يشكل خطّا أحمر بالنسبة لبكين.

ومن غير المرجح أن يؤدي تولي لاي تشينغ تي، نائب الرئيسة المنتهية ولايتها، السلطة يوم 20 مايو/أيار المقبل بعدما فاز بالانتخابات الرئاسية في يناير/كانون الثاني الماضي إلى تهدئة التوتر، إذ يؤيّد مثلها اعتماد خطّ حازم حيال بكين.

المصدر : الفرنسية