تايوان ترصد 21 طائرة عسكرية صينية في محيطها

أعلنت وزارة الدفاع التايوانيّة رصد 21 طائرة عسكرية صينية في محيط الجزيرة منذ صباح اليوم السبت، وذلك قبل شهر من تنصيب الرئيس المنتخب لاي تشينغ تي.

وقالت الوزارة إنها رصدت منذ الساعة 8:15 بالتوقيت المحلي (00:15 بتوقيت غرينتش) 21 طائرة عسكرية صينية في محيط الجزيرة من بينها 17 طائرة عبرت "الخط الأسود" الذي يمثل حدودا غير رسمية بين الصين وتايوان وسط مضيق تايوان، ولا تعترف به بكين.

وتابع البيان أن القوات المسلحة التايوانية "تتابع هذه الأنشطة بفضل أنظمة مراقبة ونشرت وسائل مناسبة للرد بالشكل الملائم".

وتعتبر الصين أن تايوان -التي تتمتع بحكم ذاتي- جزءا لا يتجزأ من أراضيها وستستعيدها في يوم ما حتى لو اضطرت إلى استخدام القوة، مكثفة ضغوطها الدبلوماسية والعسكرية عليها في السنوات الأخيرة.

ويأتي تكثيف هذه الخروق الصينية في سياق إستراتيجية يطلق عليها الخبراء اسم "المنطقة الرمادية"، وهي إستراتيجية تقوم على أعمال ترهيب لا تصل إلى حد الأعمال الحربية.

وتزايدت هذه العمليات منذ انتخاب الرئيسة تساي إنغ وين في 2016 التي تعتبر تايوان "مستقلة أساسا" بحكم الأمر الواقع، مما يشكل خطّا أحمر بالنسبة لبكين.

ومن غير المرجح أن يؤدي تولي لاي تشينغ تي، نائب الرئيسة المنتهية ولايتها، السلطة يوم 20 مايو/أيار المقبل بعدما فاز بالانتخابات الرئاسية في يناير/كانون الثاني الماضي إلى تهدئة التوتر، إذ يؤيّد مثلها اعتماد خطّ حازم حيال بكين.