الانتخابات الرئاسية في موريتانيا أواخر يونيو

أعلنت الرئاسة الموريتانية أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 29 يونيو/حزيران المقبل.

وجاء في مرسوم نشرته الرئاسة اليوم السبت أنه سيتم تنظيم جولة ثانية للانتخابات الرئاسية في 13 يوليو/تموز المقبل في حال عدم فوز أي من المرشحين بالأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى.

وحدد المرسوم موعد الحملة الانتخابية بين يومي 14 و27 يونيو/حزيران المقبل، في حين يبدأ التصويت في السابعة صباحا، وينتهي في السابعة مساء.

ويتوقع أن يعلن الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الغزواني (67 عاما) ترشحه لهذه الانتخابات، إذ يسمح له الدستور بالترشح لولايتين رئاسيتين، وإذا ترشح يتوقع أن يكون الأوفر حظا للفوز بها.

وحتى صباح اليوم، أعلن 7 معارضين أنهم سيشاركون في الانتخابات، كما أعلن رئيس "الحركة الانعتاقية" المناهض للرق بيرام ولد اعبيدي عزمه المشاركة في الاقتراع الرئاسي، في حين لم تعلن أحزاب المعارضة الرئيسية مرشحيها بعد.

وفي بيانات سابقة، أبدت أحزاب معارضة خشيتها من عدم قدرة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتركيبتها الحالية على تنظيم انتخابات نزيهة.

وكان حزب الإنصاف الحاكم فاز بأغلبية كبيرة في الانتخابات التشريعية التي جرت قبل نحو عام، وأثارت نتائجها احتجاجات من قبل عدد من الأحزاب التي طالبت بإلغائها وإعادة الاقتراع.