مظاهرات واسعة في إسرائيل تطالب بإسقاط الحكومة وإبرام صفقة تبادل

انطلقت مساء اليوم السبت في إسرائيل مظاهرات واسعة تطالب بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو وإبرام صفقة لاستعادة الأسرى المحتجزين في غزة.

ومع بدء الاحتجاجات الجديدة، تجمع الآلاف أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، ووصفت مراسلة الجزيرة فاطمة خمايسي المظاهرة بأنها كبيرة جدا، وقالت إن المحتجين رفعوا شعارات تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو وإبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى.

وأضافت المراسلة أن المتظاهرين حمّلوا رئيس الوزراء مسؤولية الفشل في منع هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وعدم التوصل لصفقة تبادل.

وأشارت المراسلة إلى أن منظمي المظاهرات حددوا 60 نقطة لانطلاق الاحتجاجات، وقالت إن مظاهرات أخرى خرجت في حيفا والقدس المحتلة وبئر السبع.

وفي رحوفوت (20 كيلومترا جنوب تل أبيب)، انطلقت مساء اليوم مظاهرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة وبصفقة لتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية.

عائلات المحتجزين الإسرائيليين يغلقون الطريق السريع الرئيسي الذي يربط بين تل أبيب والقدس المحتلة للمطالبة بإطلاق سراحهم من غزة pic.twitter.com/H6k9LOpVBY — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 20, 2024

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن مئات الأشخاص شاركوا في المظاهرة التي انضم إليها رئيس الأركان ووزير الدفاع السابق موشيه يعلون.

وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" قالت إن المظاهرات ستنطلق في 55 موقعا في عموم إسرائيل للمطالبة بتحديد موعد للانتخابات.

وعلى هامش الاحتجاجات الجديدة، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن هذه الحكومة كارثة على الدولة، وإنه لإنقاذ إسرائيل يجب إجراء انتخابات الآن.

وتتهم عائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بالمماطلة في إبرام صفقة تبادل من أجل البقاء في السلطة، وأعلنت مؤخرا أنها ستعمل على إسقاط حكومته.

ويرفض الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل مطالبات المعارضة المتكررة بإجراء انتخابات مبكرة، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى خسارة الحرب.

وتقدر إسرائيل عدد أسراها المتبقين في قطاع غزة بنحو 130، ولكنها ترجح مقتل عدد منهم.