الأونروا: طفل يقتل في غزة كل 10 دقائق

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) السبت إن طفلا يُقتل في قطاع غزة كل 10 دقائق جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر.

وأضافت الوكالة في تغريدة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) إن عددا كبيرا من الأطفال الغزّيين أصيبوا في هجمات (إسرائيلية) مكثفة وعشوائية.

وأكدت الوكالة الأممية أن وقف إطلاق النار الفوري في غزة هو الأمل الأخير المتبقي.

والخميس أفادت أحدث حصيلة نشرها مكتب الإعلام الحكومي في غزة بأن العدوان الإسرائيلي أسفر حتى الآن عن استشهاد 14 ألفا و685 طفلا.

وأشار المكتب إلى أن الأطفال يشكلون 72% من أعداد الشهداء التي تجاوزت 34 ألفا.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" إن ما لا يقل عن 10 أطفال يفقدون سيقانهم كل يوم في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي.

كما تسبب سوء التغذية في وفاة أكثر من 30 طفلا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وفقا وزارة الصحة في القطاع.