25 قتيلا في حريق بملهى ليلي في إسطنبول

قُتل نحو 25 شخصا وأصيب 3 بجروح بالغة، اليوم الثلاثاء، في حريق اندلع بملهى ليلي في الطابق السفلي من مبنى سكني مؤلف من 16 طابقا في منطقة بشيكتاش إسطنبول، بحسب حصيلة جديدة أوردتها السلطات المحلية.

وجاء في بيان لمكتب أكرم إمام أوغلو "رغم أنه تم إخماد الحريق بفضل تدخل رجال الإطفاء، قُتل 25 شخصا في الحادث، وأُدخل 3 أشخاص المستشفى في حالة حرجة".

من جهته، أكد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أنه تم فتح تحقيق فوري لمعرفة الأسباب وراء هذا الحادث، وأن وزارته ستعلن التفاصيل فور الحصول على نتائج.

كما صرح وزير العدل التركي يلماز تونج أنه تم توقيف 5 أشخاص على علاقة بالحادث، الذي وصفه بالمأساوي، دون ذكر المزيد من التفاصيل.