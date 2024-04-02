ما هي منظمة "المطبخ المركزي العالمي" التي قُتل موظفون بها في غزة؟

أعلنت منظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) أن مواطنين من أستراليا وبريطانيا وبولندا كانوا من بين 7 من موظفيها الذين قتلوا في غارة جوية إسرائيلية وسط قطاع غزة أمس الاثنين.

وفيما يلي تفاصيل عن هذه المنظمة التي قررت وقف عملياتها مؤقتا وبشكل فوري في غزة إثر الهجوم الدامي: