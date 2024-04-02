ما هي منظمة "المطبخ المركزي العالمي" التي قُتل موظفون بها في غزة؟
2/4/2024-|آخر تحديث: 2/4/202412:20 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
أعلنت منظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) أن مواطنين من أستراليا وبريطانيا وبولندا كانوا من بين 7 من موظفيها الذين قتلوا في غارة جوية إسرائيلية وسط قطاع غزة أمس الاثنين.
وفيما يلي تفاصيل عن هذه المنظمة التي قررت وقف عملياتها مؤقتا وبشكل فوري في غزة إثر الهجوم الدامي:
- – "المطبخ المركزي العالمي" منظمة غير حكومية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.
- أسس المنظمة الطاهي خوسيه أندريس (أميركي من أصل إسباني)، هو وزوجته باتريشيا في عام 2010 في أعقاب زلزال كبير في هايتي، لتبدأ بتقديم مساعدات غذائية طارئة للناجين.
- توسعت المنظمة بعد ذلك لتوفر التدريب على الصمود في مواجهة المحن، وتوفر وجبات ودعم للناجين من كوارث طبيعية أخرى، وكذلك للاجئين والمتضررين من الصراعات.
- قدمت عشرات الملايين من الوجبات في أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية عام 2022.
- شاركت في أول شحنة من المساعدات يتم إرسالها عبر ممر بحري من قبرص إلى قطاع غزة في مارس/آذار. ومن المنتظر أن تصل شحنة ثانية من المنظمة تحمل 332 طنا من الأغذية إلى غزة الأسبوع الجاري.
- مؤسس المنظمة الطاهي أندريس هو صاحب مطعم ومؤلف كتب طهي إسباني أميركي، حصل مطعمه القائم على أساليب جديدة ومبتكرة في فنون الطهي والواقع في واشنطن العاصمة على نجمتين ضمن تصنيف ميشلان للتميز في مجال الطهي والمؤلف من 3 نجوم.
- نال أيضا ميدالية العلوم الإنسانية الوطنية التي سلمها له الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عام 2015.
المصدر : رويترز