هجوم بمسيّرة يستهدف إفطارا جماعيا لكتيبة موالية للجيش السوداني

أفادت مصادر سودانية للجزيرة نت بأن 5 قتلى وعددا من الجرحى سقطوا في هجوم شنته مسيّرة على سودانيين خلال إفطار جماعي بمدينة عطبرة شمال شرق الخرطوم أقامته كتيبة تقاتل مع الجيش السوداني.

وقالت المصادر إن منطقة الهجوم التي تقع في قلب السوق الكبير بعطبرة أغلقت وشوهدت سيارات الإسعاف تتحرك في المكان بجانب انتشار شرطي كبير، كما سادت حالة من الاستنفار المدينة التي تبعد نحو 400 كيلومتر عن الحرب في الخرطوم.

من جهتها، قالت منظمة الهجرة الدولية إن قوات الدعم السريع شنت يومي الجمعة والسبت الماضيين هجوما على مواقع مختلفة بولاية سنار جنوب شرقي السودان، ما أسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة 25 آخرين.

ووفقا للمنظمة، نتجت عن الهجمات حركة نزوح واسعة النطاق في أنحاء عدة بولاية سنار، دون تقديم إحصائية واضحة لعدد النازحين على خلفية هذه الهجمات.

وسبق أن شهدت قرى سنار خلال الأيام الماضية هجمات متفرقة من قوات الدعم السريع، وهي المتاخمة لولاية الجزيرة من الناحية الجنوبية.

والجمعة، اتهمت وزارة الخارجية السودانية، قوات الدعم السريع بمهاجمة 28 قرية وقتل 43 مدنيا خلال الأسبوعين الماضيين بولاية الجزيرة وسط البلاد.

وفي السياق، قالت قوات الدعم السريع، في بيان بصفحتها على منصة "إكس"، إن قوات "حركة العدل والمساواة/جناح كردفان"، قد انضمت إلى صفوفها بولاية غرب كردفان غربي البلاد.

ونشرت قوات الدعم صورا بالصفحة، قالت إنها لعملية انضمام تلك القوات. وقال أحد المتحدثين إن انضمامهم لقوات للدعم السريع جاء من أجل الدفاع على من سماهم المهمشين.

قوات الدعم السريع ترحب بانضمام حركة العدل والمساواة (جناح كردفان) إلى صفوفها بغرب كردفان

RSF welcomes the integration of Justice and Equality Movement (Kordofan Wing) to its ranks in West Kordofan#معركة_الديمقراطية #حراس_الثورة_المجيدة pic.twitter.com/woIAgfYRkx

— Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 2, 2024