مقتل فريق إغاثة أجنبي بقصف إسرائيلي على دير البلح

أفاد مراسل الجزيرة بمقتل 4 أجانب جراء قصف إسرائيلي على سيارة تابعة لمنظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) في دير البلح وسط قطاع غزة.

من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال اغتال الفريق الإغاثي المكون من بريطاني وبولندي وأسترالي وآخر مجهول الهوية.

وأضاف أن الغارة الإسرائيلية أسفرت أيضا عن استشهاد سائقهم الفلسطيني.

وكانت منظمة ورلد سنترال كيتشن -ومقرها الولايات المتحدة- قد نظمت بالتعاون مع جمعية "أوبن آرمز" (الأذرع المفتوحة) الإسبانية، شحنات من المساعدات الإنسانية إلى غزة تم إرسالها عبر سفينتين أبحرتا من قبرص في 12 و30 مارس/آذار.