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عاجل | الخارجية البريطانية: استدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن بشأن مقتل عمال الإغاثة في غزة

2/4/2024-|آخر تحديث: 2/4/202406:58 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة