إسرائيل تعلن تحطم طائرة مسيّرة في الأردن بالقرب من إيلات

أعلنت تل أبيب، اليوم الثلاثاء، تحطم طائرة مسيرة في الأراضي الأردنية قرب مطار رامون بمدينة إيلات، في ثاني هجوم بمسيرة يستهدف جنوب إسرائيل خلال نحو 24 ساعة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد سقوط هدف جوي مشبوه خارج الأراضي الإسرائيلية، من جهة شمال شرق مدينة إيلات، وأن الحادث انتهى، وتفاصيله قيد الفحص.

وافتتح مطار رامون الإسرائيلي عام 2019، ويقع في المنطقة الحدودية بين الأردن وإسرائيل، على بعد 18 كيلومترا شمال مدينة إيلات.

وأمس الاثنين، قال متحدث الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إن طائرة مسيرة، من صنع وتوجيه إيراني، أصابت قاعدة لسلاح البحرية في إيلات، مساء الأحد. ووصف أدرعي الحادث بأنه خطير جدا، لكن أضراره كانت طفيفة.

وبينما لم تعلق إيران على ادعاءات متحدث الجيش الإسرائيلي، أعلنت جماعة تدعى "المقاومة الإسلامية في العراق" -أمس الاثنين- مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مدينة إيلات.

يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربها المدمرة على قطاع غزة، التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.