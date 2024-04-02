السودان يعلّق عمل وسائل إعلام عربية

نقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية عن وزير الإعلام في السودان جراهام عبد القادر قوله إن البلاد علقت، اليوم الثلاثاء، عمل قنوات "العربية" و"الحدث" و"سكاي نيوز عربية"، وذلك "لعدم التزامها بالمهنية المطلوبة والشفافية، وعدم تجديد تراخيصها"، حسب تعبيره.

ونقلت الوكالة عن وزير الثقافة والإعلام أنه أصدر قرارا وزاريا قضى بإيقاف هذه القنوات في السودان.

وأضافت أن القرار جاء "استنادا إلى موجهات ومطلوبات المهنية والشفافية في العمل الإعلامي ومصلحة المواطن السوداني وقيمه، وذلك لعدم التزامها بالشفافية والمهنية المطلوبة، كما أنها لم تجدد تراخيصها لممارسة العمل الإعلامي".