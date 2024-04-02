شهيد في جنين والاحتلال يقتحم مدنا وبلدات بالضفة ويعتقل العشرات

أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم الثلاثاء استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب محافظة جنين في الضفة الغربية المحتلة قبل أيام.

يتزامن ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال مدنا وبلدات في الضفة الغربية فجر اليوم وشن عمليات دهم واعتقالات واسعة، في حين أفادت مصادر محلية فلسطينية بإصابة فلسطينيين اثنين خلال عمليات الاقتحام.

وقال مراسل الجزيرة إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين أثناء تصديهم لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة فجر اليوم.

من جهته أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني للجزيرة بإصابة فلسطينيين اثنين في قلنديا برصاص قوات الاحتلال التي ألقت قنابل الغاز والصوت باتجاه الصحفيين والمدنيين، ونفذت حملة اعتقالات ومداهمات قبل أن تنسحب من المخيم.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، ودفعت بتعزيزات عسكرية في شوارع المدينة ونشرت قناصة فوق أسطح المنازل العالية في البلدة القديمة بنابلس.

وأكدت أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا فلسطينيا من البلدة القديمة بنابلس قبل أن تنسحب من المدينة.

◾ جانب من اقتحام قوات الاحتلال لمخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة. pic.twitter.com/RLMxM70egj — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 2, 2024

عمليات دهم واشتباكات

من جهتها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة قفين شمالي طولكرم فجر اليوم الثلاثاء، واعتقلت شابا فلسطينيا بعد مداهمة منزله في البلدة.

ونقلت عن مصادر محلية قولها إن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وقامت بمداهمة عدد من المنازل وتفتيشها وأخضعت سكانها للاستجواب.

وقالت الوكالة أيضا إن قوات من جيش الاحتلال، اقتحمت الليلة الماضية بلدتي عزون وكفر قدوم شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

ونقلت عن مصادر محلية قولها إن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة عزون أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما اقتحم جيش الاحتلال بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية ودهم عددا من الأحياء فيها دون تسجيل اعتقالات.

حصيلة جديدة للمعتقلين

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين الحكومية، ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك أمس الاثنين ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين بالضفة الغربية إلى 7 آلاف و920 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكدت الهيئتان في بيانهما المشترك أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 22 فلسطينيا ليلة الأحد وفجر الاثنين.

وأوضح البيان أن من بين المعتقلين 4 فلسطينيات اعتقلن من محافظات رام الله والقدس (وسط)، وطولكرم وجنين (شمال)، والخليل وبيت لحم (جنوب).

كما أعلنت جمعية نادي الأسير الفلسطيني أمس الاثنين أن إسرائيل جددت الاعتقال الإداري لـ4 طالبات من الخليل في الضفة الغربية المحتلة لمدة 4 أشهر أخرى.

وقالت الجمعية في بيان إن أعمار الطالبات تتراوح بين 18 و21 عاما، وهن معتقلات منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وصعد الجيش الإسرائيلي عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة الغربية تزامنا مع عدوانه على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن استشهاد 455 فلسطينيا وإصابة 4 آلاف و750 آخرين وفق وزارة الصحة الفلسطينية.