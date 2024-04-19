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وفاة رائد الفضاء السوري المنشق محمد فارس

Syria's Mohammed Faris was a national hero after he became the country's first cosmonaut in 1987, traveling to the Soviet Union's Mir Space Station. Now he's a refugee in Istanbul, Turkey. Faris, 65, is shown standing in front of a painting of himself as a cosmonaut. A critic of Syria's President Bashar Assad, he still hopes to return to his homeland. crdfit : Peter Kenyon / NPR return to his homeland.
صورة لرائد الفضاء السوري الراحل محمد فارس نشرها صحفي بالإذاعة الوطنية الأميركية
19/4/2024

أعلن الائتلاف الوطني المعارض وناشطون سوريون وفاة رائد الفضاء السوري المنشق محمد فارس الجمعة عن سن ناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض في أحد مستشفيات مدينة غازي عنتاب في تركيا.

وصف الائتلاف السوري في بيان له فارس بفقيد سوريا، مشيرا إلى أنه انحاز إلى الثورة السورية بعيد اندلاعها عام 2011 ولم يغير موقفه حتى رحيله.

وكان الراحل أول رائد فضاء سوري، ورافق عام 1987 رائدي فضاء روسيين إلى محطة الفضاء السوفياتية "مير".

وفارس من مواليد عام 1951، وكان طيّارا مقاتلا على الطائرة “ميغ 21″، كما كان مدربا للطيران، قبل أن يتم اختياره لتمثيل سوريا إلى الفضاء الخارجي.

وشارك رائد الفضاء الراحل في المظاهرات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد في بداية الثورة واستدعته الأجهزة الأمنية ليقرر على إثر ذلك مغادرة البلاد واللجوء إلى تركيا.

المصدر : الجزيرة