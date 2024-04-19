أعلن الائتلاف الوطني المعارض وناشطون سوريون وفاة رائد الفضاء السوري المنشق محمد فارس الجمعة عن سن ناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض في أحد مستشفيات مدينة غازي عنتاب في تركيا.

وصف الائتلاف السوري في بيان له فارس بفقيد سوريا، مشيرا إلى أنه انحاز إلى الثورة السورية بعيد اندلاعها عام 2011 ولم يغير موقفه حتى رحيله.

وكان الراحل أول رائد فضاء سوري، ورافق عام 1987 رائدي فضاء روسيين إلى محطة الفضاء السوفياتية "مير".

بكل أسف وحزن وردنا خبر وفاة رائد الفضاء السوري الأول اللواء محمد فارس في إحدى مشافي مدينة غازي عنتاب قبل قليل

تعازينا لعائلته وذويه ولكل السوريين pic.twitter.com/ePs1w4FP60 — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) April 19, 2024

وفارس من مواليد عام 1951، وكان طيّارا مقاتلا على الطائرة “ميغ 21″، كما كان مدربا للطيران، قبل أن يتم اختياره لتمثيل سوريا إلى الفضاء الخارجي.

وشارك رائد الفضاء الراحل في المظاهرات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد في بداية الثورة واستدعته الأجهزة الأمنية ليقرر على إثر ذلك مغادرة البلاد واللجوء إلى تركيا.