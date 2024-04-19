هنية يصل إسطنبول ويلتقي أردوغان غدا

إسطنبول- يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غدا السبت، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في إسطنبول.

وذكرت قناة الأقصى أن هنية وصل، مساء اليوم الجمعة، إلى تركيا على رأس وفد من قيادة الحركة، ومن المقرر أن يبحث الوفد مع الرئيس التركي تطورات العدوان الإسرائيلي، وحرب "الإبادة الجماعية" المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتطورات القضية الفلسطينية.

وقال مصدر خاص للجزيرة إن اللقاء يأتي في توقيت حساس للمنطقة، خاصة في ظل الحرب المستمرة بقطاع غزة، وعقب "خطاب سياسي وحماسي متقدم لرئيس البلاد"، وأيضا بعد زيارة ولقاء مهم استمر 3 ساعات بين قيادة حماس ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وأكد المصدر أن اللقاء المتوقع سيناقش حزمة من القضايا المشتركة، أهمها وقف إطلاق النار في غزة، وسبل الوصول لاتفاق يضمن ذلك في وقت قريب.

وقد شهدت الأيام الماضية خطابا للرئيس أردوغان، اعتُبر تطورا مهما في موقف تركيا عقب السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وبعد الخطاب صدر بيان من حركة حماس عبّر عن تقدير الحركة وشكرها لموقف الرئيس الذي أكد فيه أن حماس حركة مقاومة وطنية، وشبهها بقوات التحرر الوطنية التركية خلال حرب تحرير الأناضول.