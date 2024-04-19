مظاهرة أردنية حاشدة دعما لغزة قرب سفارة إسرائيل في عمّان

عمّان- نظم الحراك الشعبي الأردني -اليوم الجمعة- مسيرة شعبية حاشدة انطلقت من أمام مسجد الكالوتي في منطقة الرابية في العاصمة عمان على بعد مئات الأمتار من مقر السفارة الإسرائيلية.

وانطلقت المسيرة تحت شعار "ندعم المقاومة لوقف الإبادة والتهجير" بتنظيم من الحركة الإسلامية، والملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الأردن.

وطالب المشاركون في المسيرة بوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية كالأغذية والأدوية لأبناء القطاع المحاصر، لا سيما في مناطق شمال غزة.

كما طالبوا بتقديم قادة الاحتلال الإسرائيلي للمحاكم الدولية لمحاسبتهم على جرائمهم بحق المدنيين في قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة.

ورفع المشاركون في المظاهرة، -التي جاءت وسط تواجد أمني كثيف-، الأعلام الأردنية والفلسطينية، ورددوا هتافات تحمل الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية عن "قتل وإبادة الآلاف من أهالي غزة".

كما ندد المشاركون باستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، مؤكدين أنه "دليل جديد على المؤامرة الأميركية لاغتيال حق الشعب الفلسطيني".

موقف عربي موحد

ودعت الأمينة العامة لحزب العمال الأردني الدكتورة رولى الحروب في حديثها للجزيرة نت لموقف "عربي رسمي وشعبي موحد"، لافتةً إلى أنه لو كان هناك موقف عربي غاضب تجاه ما يجري بحق أهلنا في قطاع غزة، لما استمر العدوان على القطاع إلى ما يقرب من مئتي يوم.

وطالبت الحروب الحكومة بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية المشاركة في الفعاليات الداعمة للمقاومة الفلسطينية في غزة، موضحة أن "الفعاليات والمسيرات التي تخرج في الأردن ما هي إلا دفاعًا عن الوطن وسيادته في وجه الأطماع الإسرائيلية التي تتربص بنا على طول الحدود".

وشهد محيط السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية بعمان خلال الأسابيع الماضية عشرات الفعاليات الغاضبة المنددة بالعدوان على قطاع غزة، حاول خلالها المتظاهرون اقتحام مقر السفارة، إلا إن قوات الأمن تصدت لهم واعتقلت العشرات منهم، كما اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن، والمتظاهرين.

وفي محافظة الكرك (جنوبي الأردن)، شارك المئات من المواطنين في الوقفة التضامنية التي دعت لها الحركة الإسلامية نصرةً للأهل في قطاع غزة.

كما شارك العشرات من الأردنيين في المسيرة الحاشدة التي انطلقت من أمام مسجد عمر بن الخطاب، وسط مدينة العقبة (جنوبي الأردن)، وجابت شوارع المدينة تضامنا مع غزة.