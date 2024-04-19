هجوم صاروخي إسرائيلي على مواقع للدفاع الجوي في سوريا

نقلت وسائل إعلام سورية -عن مصدر عسكري، اليوم الجمعة- أن هجوما صاروخيا إسرائيليا استهدف مواقع للدفاع الجوي في المنطقة الجنوبية لسوريا.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن "العدو الإسرائيلي شن عدواناً بالصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً مواقع دفاعنا الجوي في المنطقة الجنوبية، وأدى العدوان إلى وقوع خسائر مادية".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تلك "الضربات وقعت في المنطقة الواقعة ما بين السويداء ودرعا بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي" وأن الغارات استهدفت كتيبة الرادار في درعا.

وكان ناشطون سوريون ذكروا -في وقت سابق- أن ضربات استهدفت مواقع للجيش في السويداء جنوبي البلاد اليوم.

ويأتي ذلك بعد أن تعرضت القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري لقصف أدى لمقتل 7 ضباط إيرانيين منهم العميد بالحرس الثوري محمد رضا زاهدي أحد قادة فيلق القدس، وأعقب ذلك شن إيران هجوما بالمسّيرات والصواريخ على إسرائيل.

ومنذ بدء حربها المستمرة على قطاع غزة لليوم الـ196، كثفت إسرائيل شن غاراتها على ما تسميه أهدافا وبنى تحتية لحزب الله بلبنان والحرس الثوري الإيراني في سوريا، إلى جانب استهدافها بعض مواقع القوات السورية.