مجموعة السبع تدعو لمنع التصعيد بين إيران وإسرائيل

قال وزراء خارجية مجموعة السبع اليوم الجمعة إنهم يعملون من أجل منع التصعيد بين إسرائيل وإيران، بعد أنباء عن هجوم إسرائيلي على مدينة أصفهان، في حين قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن المجموعة عازمة على فرض عقوبات على طهران.

وأفاد وزراء خارجية مجموعة السبع -في بيان- بعد قمتهم التي استمرت 3 أيام في جزيرة كابري الإيطالية، بأنهم سيحاسبون إيران على ما وصفوه "أفعالها الخبيثة المزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط.

وحث وزراء خارجية مجموعة السبع إسرائيلَ وإيران على منع التصعيد.

مطالبة بوقف إطلاق النار

وبما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، طالب وزراء خارجية مجموعة السبع بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع، وبإطلاق سراح جميع المحتجزين، وبضمان وصول المساعدات.

وجددوا المعارضة لعملية عسكرية إسرائيلية واسعة في رفح، محذرين من عواقبها الكارثية على المدنيين.

كما أضافوا أنه يجب بذل المزيد من الجهود للتخفيف من الأزمة الإنسانية المدمرة المتفاقمة في قطاع غزة.

واستنكرت مجموعة السبع ما وصفته بـ"العدد غير المقبول من المدنيين" الذين استشهدوا في غزة خلال الحرب الإسرائيلية.

نفي أميركي

وخلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأميركي بعد انتهاء قمة مجموعة السبع، نفى بلينكن مشاركة بلاده في الهجوم الذي شن اليوم على مدينة أصفهان الإيرانية، ودعا تل أبيب وطهران لخفض التصعيد.

وأضاف أن المجموعة أكدت عزمها لفرض عقوبات على إيران، ومساءلتها على أنشطتها التي وصفها بأنها "مزعزعة للاستقرار" في المنطقة.

وفي ملف المفاوضات، قال بلينكن إن مباحثات الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة لا تزال مستمرة.

وأفاد بأن واشنطن تريد مستقبلا في المنطقة يضمن دمج إسرائيل فيها ويحل القضية الفلسطينية، معتبرا أن الوقت المناسب للاعتراف بالدولة الفلسطينية لم يأت بعد، وفق وصفه.