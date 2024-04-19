اعتقال عشرات الطلاب الداعمين لفلسطين من جامعة كولومبيا الأميركية

اعتقلت الشرطة الأميركية -أمس الخميس- نحو 100 طالب مؤيد لفلسطين من حرم جامعة كولومبيا في نيويورك بعد أن سمحت رئيستها لشرطة نيويورك بإخلاء مخيم أقامه طلاب للاحتجاج على الحرب الإسرائيلية في غزة.

أتى ذلك بعد تعرض رئيسة الجامعة نعمت مينوش شفيق لانتقادات من الجمهوريين في جلسة للجنة بمجلس النواب حول معاداة السامية بالحرم الجامعي، اتهمتها فيها بمعاداة السامية في المؤسسة التعليمية والإخفاق بحماية الطلاب اليهود.

واعتبرت رئيسة الجامعة أن المتظاهرين انتهكوا القواعد والسياسات التي تحظر تنظيم مظاهرات دون ترخيص.

بينما قالت بلدية نيويورك إن الشرطة اعتقلت 108 طلاب دون عنف أو إصابات، وفق تعبيرها.

وطالب المتظاهرون في جامعة كولومبيا بوقف دائم لإطلاق النار في غزة ووقف المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، بالإضافة إلى سحب استثمارات الجامعة من الشركات التي تتربح من الاجتياح الإسرائيلي.

وكانت جامعة كولومبيا علّقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي جمعيتين طلابيتين هما "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" ومنظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" بعد تنظيم احتجاجات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

يشار إلى أن الجامعات الأميركية شهدت توترا متصاعدا بسبب الاحتجاجات على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مما أثار تساؤلات حول مدى حرية التعبير بالجامعات وسيطرة اللوبي الإسرائيلي.

وحظرت عدة جامعات احتجاجات داعمة لفلسطين، كما اعتقلت الشرطة أكثر من مرة طلابا داعمين لغزة من المظاهرات بجامعاتهم.

وتناول الجمهوريون بمجلس النواب قبل أشهر مسألة معاداة السامية في الجامعات، واستقالت إثر ذلك رئيسة جامعة بنسلفانيا إليزابيث ماغيل، ثم نظيرتها بجامعة هارفارد كلودين غاي، في ديسمبر/كانون الأول، ويناير/كانون الثاني على التوالي، بعد اعتبار أنهما لا تحميان الطلاب اليهود بالجامعات.