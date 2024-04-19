المقاومة تقصف غلاف غزة وحصيلة الشهداء تتجاوز 34 ألفا

قصف الجيش الإسرائيلي -اليوم الجمعة- عدة مناطق في قطاع غزة بعد أن ارتكب مجازر جديدة في الساعات الماضية، مما رفع عدد الشهداء إلى أكثر من 34 ألفا، بينما استهدفت المقاومة مستوطنات في غلاف غزة برشقات صاروخية.

وقال مراسل الجزيرة إن سيدة فلسطينية استشهدت وأصيب آخرون مساء اليوم في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي السلام شرق رفح بجنوب قطاع غزة.

وأضاف المراسل أن طفلا أصيب إثر قصف منفصل قرب المقبرة الشرقية في رفح.

وكان الجيش الإسرائيلي واصل منذ صباح اليوم إطلاق النار وقذائف المدفعية تجاه المناطق الحدودية شرق مدينة رفح وسط تحليق منخفض ومكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة.

ويأتي هذا القصف المتكرر بينما يتحدث الإعلام الإسرائيلي عن استعدادات يقوم بها جيش الاحتلال لبدء عملية عسكرية في رفح التي تؤوي نحو 1.5 مليون نازح.

وفي وقت سابق اليوم، قال مراسل الجزيرة إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت اليوم منزلا في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كما شنّت طائرات الاحتلال غارات على منطقتي السكة وتل الزعتر في جباليا اللتين تقعان أيضا شمالي القطاع.

#عاجل | طائرات الاحتلال الحربية تستهدف موقعا في مخيم جباليا شمال غزة. pic.twitter.com/l2rWlP7hlz — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 19, 2024

وبالتزامن استهدفت مدفعية الاحتلال محيط عزبة بيت حانون بالمنطقة نفسها.

وكان الجيش الإسرائيلي نفذ قبل أيام توغلا في بيت حانون للمرة الأولى منذ 4 أشهر، واستهدف نازحين بالمنطقة.

وتصدت المقاومة للقوات المتوغلة ونفذت ضدها عمليات شملت قنص جنود بالإضافة إلى إطلاق صواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وفي مدينة غزة، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم مخيم الشاطئ، وكان 3 أشخاص استشهدوا أمس جراء قصف منزل عائلة الجزار في حي الشيخ رضوان بالمدينة.

وفي المنطقة الوسطى، قصف الاحتلال منازل خالية وأراضي زراعية في منطقة المغراقة ومحيط شركة الكهرباء وشمال مخيم النصيرات.

وكانت القوات الإسرائيلية تراجعت قبل يومين من منطقة شمال النصيرات بعد عملية عسكرية خلفت أعدادا كبيرة من الشهداء ودمارا واسعا.

وعاين فلسطينيون عادوا إلى النصيرات حجم الدمار الكبير في المخيم، إذ دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1300 وحدة سكنية.

رشقات صاروخية

وفي التطورات الميدانية أيضا، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها استهدفت مساء اليوم مستوطنات في غلاف غزة بينها سديروت ونيرعام برشقات صاروخية ردا على الجرائم الإسرائيلية.

من جهتها، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن القبة الحديدية اعترضت مساء اليوم صاروخا أطلق من غزة باتجاه مستوطنة سديروت بغلاف غزة.

حصيلة جديدة

في الأثناء، قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال 24 ساعة، وصل منها للمستشفيات 42 شهيدا و63 إصابة.

وأضافت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 34 ألفا و12 شهيدا و76 ألفا و833 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتقدر السلطات في غزة أن آلاف الفلسطينيين دفنوا تحت أنقاض المباني التي دمرها الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الستة الماضية.

وفي الأيام القليلة الماضية، انتشلت فرق دفاع المدني مئات الشهداء من تحت الركام في مناطق انسحب منها الجيش الإسرائيلي على غرار شمال النصيرات وخان يونس ومجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.