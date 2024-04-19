حماس تدعو إلى شد الرحال للأقصى وإصابة جنديين إسرائيليين بطولكرم

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الجمعة- الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى والاعتكاف فيه، في حين أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة جنديين خلال اشتباكات في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم.

وطالبت حماس أهالي الضفة بنصرة الأقصى والاعتكاف في المسجد المبارك حتى الاثنين، داعية إلى "إفشال مخططات العدو ومستوطنيه لتدنيس باحات الأقصى وإقامة طقوس ذبح القرابين داخله".

ويترافق ذلك مع تحذيرات عدة، أطلقتها الفعاليات الدينية والحقوقية والوطنية الفلسطينية، من تداعيات خطة الحكومة الإسرائيلية -التي أعدها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير– والهادفة إلى تغيير الوضع القائم بالأقصى، وتعزيز السيادة الأمنية الاحتلالية في ساحات الحرم القدسي الشريف.

إصابة جنديين

من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن جنديين أصيبا بجروح طفيفة نتيجة شظايا خلال تبادل لإطلاق النار بمخيم نور شمس، في أعقاب حديث الإذاعة مساء أمس أن الجيش بدأ تنفيذ ما سمتها عملية عسكرية واسعة النطاق بالمخيم، دون ذكر تفاصيل هدف العملية أو مدتها.

وجددت قوات الاحتلال -فجر اليوم- اقتحاماتها مناطق عدة بالضفة، من أبرزها طولكرم التي اقتحمتها بعشرات الآليات العسكرية، إلى جانب حصارها مخيم "نور شمس" شرقي المدينة، في حين أفاد شهود عيان بسماع أصوات اشتباكات هناك.

وأكد مراسل الجزيرة انتشار قوات الاحتلال في عدد من الشوارع الحيوية وسط المدينة وأن مقاومين فلسطينيين فجّروا عبوة ناسفة استهدفت إحدى آليات الاحتلال عند دخولها، كما جرفت آليات الاحتلال عددا من الشوارع بالمخيم ودمرت دوار اليونس.

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/HvFJOf8xBm — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 19, 2024

وفي حين أفاد شهود عيان بسماع أصوات اشتباكات بالمدينة ومحيط مخيمها، وثقت مشاهد بثتها منصات فلسطينية، صباح اليوم، سماع أصوات تلك الاشتباكات عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم نور شمس، ومشاهد أخرى لآثار الدمار في ساحة المخيم جراء عمليات تجريف نفذتها آليات الاحتلال هناك.

كما نقلت منصات عن كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أن مقاتليها يواصلون في مخيم نور شمس منذ مساء أمس الاشتباك مع قوات الاحتلال في محاور عدة.

◾ فيديو آخر للدمار الكبير الذي خلفه جيش الاحتلال في مخيم نور شمس pic.twitter.com/64EF0k6HZ3 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 19, 2024

وترافق ذلك مع حديث مصادر فلسطينية عن شن آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات طالت مناطق أخرى بينها مدينة دورا جنوب مدينة الخليل وبلدة دوما جنوب شرق مدينة نابلس.

وتشهد الأوضاع في الضفة الغربية توترا كبيرا منذ أشهر جراء تصعيد قوات الاحتلال عمليات الدهم والاعتقال والاقتحامات هناك، بالتزامن مع حربها المستمرة على قطاع غزة لأكثر من 6 أشهر.