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حماس تدعو إلى شد الرحال للأقصى وإصابة جنديين إسرائيليين بطولكرم

1-أسيل جندي، المسجد الاقصى، صورة تظهر شرطة الاحتلال داخل ساحات المسجد خلال حمايتها للمتطرفين أثناء اقتحامهم للمسجد خلال عيد الفصح لعام 2022(الجزيرة نت)
حماس دعت إلى منع تدنيس باحات المسجد الأقصى وصد إقامة طقوس ذبح القرابين داخله (الجزيرة)
19/4/2024-|آخر تحديث: 19/4/202402:21 م (بتوقيت مكة المكرمة)

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الجمعة- الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى والاعتكاف فيه، في حين أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة جنديين خلال اشتباكات في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم.

وطالبت حماس أهالي الضفة بنصرة الأقصى والاعتكاف في المسجد المبارك حتى الاثنين، داعية إلى "إفشال مخططات العدو ومستوطنيه لتدنيس باحات الأقصى وإقامة طقوس ذبح القرابين داخله".

ويترافق ذلك مع تحذيرات عدة، أطلقتها الفعاليات الدينية والحقوقية والوطنية الفلسطينية، من تداعيات خطة الحكومة الإسرائيلية -التي أعدها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير– والهادفة إلى تغيير الوضع القائم بالأقصى، وتعزيز السيادة الأمنية الاحتلالية في ساحات الحرم القدسي الشريف.

اقتحام قوات الاحتلال مخيم نور شمس بطولكرم في وقت سابق (الفرنسية)

إصابة جنديين

من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن جنديين أصيبا بجروح طفيفة نتيجة شظايا خلال تبادل لإطلاق النار بمخيم نور شمس، في أعقاب حديث الإذاعة مساء أمس أن الجيش بدأ تنفيذ ما سمتها عملية عسكرية واسعة النطاق بالمخيم، دون ذكر تفاصيل هدف العملية أو مدتها.

وجددت قوات الاحتلال -فجر اليوم- اقتحاماتها مناطق عدة بالضفة، من أبرزها طولكرم التي اقتحمتها بعشرات الآليات العسكرية، إلى جانب حصارها مخيم "نور شمس" شرقي المدينة، في حين أفاد شهود عيان بسماع أصوات اشتباكات هناك.

وأكد مراسل الجزيرة انتشار قوات الاحتلال في عدد من الشوارع الحيوية وسط المدينة وأن مقاومين فلسطينيين فجّروا عبوة ناسفة استهدفت إحدى آليات الاحتلال عند دخولها، كما جرفت آليات الاحتلال عددا من الشوارع بالمخيم ودمرت دوار اليونس.

وفي حين أفاد شهود عيان بسماع أصوات اشتباكات بالمدينة ومحيط مخيمها، وثقت مشاهد بثتها منصات فلسطينية، صباح اليوم، سماع أصوات تلك الاشتباكات عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم نور شمس، ومشاهد أخرى لآثار الدمار في ساحة المخيم جراء عمليات تجريف نفذتها آليات الاحتلال هناك.

كما نقلت منصات عن كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أن مقاتليها يواصلون في مخيم نور شمس منذ مساء أمس الاشتباك مع قوات الاحتلال في محاور عدة.

 

وترافق ذلك مع حديث مصادر فلسطينية عن شن آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات طالت مناطق أخرى بينها مدينة دورا جنوب مدينة الخليل وبلدة دوما جنوب شرق مدينة نابلس.

وتشهد الأوضاع في الضفة الغربية توترا كبيرا منذ أشهر جراء تصعيد قوات الاحتلال عمليات الدهم والاعتقال والاقتحامات هناك، بالتزامن مع حربها المستمرة على قطاع غزة  لأكثر من 6 أشهر.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي