اعتقال رجل هدد بتفجير نفسه في القنصلية الإيرانية بباريس

ألقت الشرطة الفرنسية -اليوم الجمعة- القبض على رجل كان يهدد بتفجير نفسه في القنصلية الإيرانية في باريس.

وقال مصدر بالشرطة إن الرجل غادر القنصلية في وقت لاحق، وبعد تفتيشه تبين أنه لم يكن يحمل أي متفجرات. وأضافت الشرطة أنها لم تعثر على متفجرات أو مواد خطيرة بعد البحث داخل مقر القنصلية الإيرانية وفي سيارة المشتبه فيه.

وقال مراسل الجزيرة في باريس حافظ مريبح إن الرجل تم اعتقاله بعد خروجه من القنصلية بصفة طوعية، وهو من أصل إيراني، ويبلغ من العمر 61 عاما.

وأشار المراسل إلى أنه نفس الشخص الذي حاول إضرام النار في القنصلية ذاتها في سبتمبر/أيلول 2023، وكان قد حُكم عليه -آنذاك- بالسجن 8 أشهر، ولكن لم يتم سجنه.

وكانت السلطات الفرنسية قد نشرت قوات التدخل السريع في محيط القنصلية الإيرانية بالتزامن مع وجود سيارات الإسعاف والفرق الطبية، بعد تلقيها بلاغا من شاهد عيان أفاد بأن الشخص الذي دخل القنصلية حمل مواد متفجرة يشتبه أنها قنبلة يدوية أو حزام ناسف وهدد بالانتقام لموت شقيقه.

وعُلقت رحلات خطي المترو التاسع والسادس اللذين يؤديان إلى محطة تروكاديرو الأقرب إلى القنصلية الإيرانية، كما كتبت إدارة سكك الحديد على منصة إكس.

ونقلت صحيفة لو باريزيان على موقعها الإلكتروني عن عدة شهود القول إن الرجل جذب الأعلام أرضا داخل القنصلية وقال إنه يريد الثأر لمقتل شقيقه.

ولم يتضح ما إذا كان للواقعة أي صلة بالتوترات الحالية بين إيران وإسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، سُمع دوي انفجارات في مدينة أصفهان الإيرانية فيما وصفته مصادر بأنه هجوم إسرائيلي، لكن طهران قللت من شأن الواقعة وأشارت إلى أنها لا تخطط للرد وذلك في مسعى على ما يبدو لتجنب جر المنطقة إلى حرب واسعة.