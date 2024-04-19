أوكرانيا تترقب مساعدات أميركية ولافروف لا يرى لها مستقبلا خارج روسيا

تترقب أوكرانيا مساعدات أميركية بقيمة 61 مليار دولار وسط تعرضها لضغوط ميدانية من القوات الروسية في جبهات القتال. وفيما حث الرئيس الأوكراني الدول الغربية على الإسراع لنجدة جيشه، قال وزير الخارجية الروسي إنه لا يرى في المستقبل سوى كييف المندمجة في العالم الروسي.

وقد أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قرار يتضمن حزمة مالية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار، ومن المتوقع عرضه على مجلس الشيوخ في وقت لاحق.

وتفتقر القوات الأوكرانية إلى العديد والعتاد في مواجهة الروس المتفوقين على الجبهة ويكثفون ضرباتهم.

وعبر الفيديو تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) الجمعة وطالبهم بتسليم بلاه أسلحة في أسرع وقت ممكن "لأنها لم تعد قادرة على الانتظار أكثر" في مواجهة الضغوط الروسية.

وقال زيلينسكي "هذا العام، لم نعد نستطيع انتظار اتخاذ قرارات. أطلب منكم ان تأخذوا مطالبنا في الاعتبار في أسرع وقت".

وأضاف زيلينسكي "يجب إعادة (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الواقع ويجب أن تعود أجواؤنا آمنة، وهذا رهن بخياركم، خيار يتصل بتحديد ما إذا كنا فعلا حلفاء".

وطالب على وجه الخصوص بـ7 أنظمة باتريوت إضافية مضادة للطائرات، بعد يومين من الضربة الروسية التي خلفت 18 قتيلا الأربعاء في تشيرنيغيف (شمال).

وتابع "من المؤكد أنه ما دامت روسيا متفوقة في الجو ويمكن أن تعول على الرعب الذي تنشره المسيرات والصواريخ، فإن قدراتنا على الأرض محدودة للأسف".

في ختام اجتماع وزراء دفاع الناتو وزيلينسكي، أعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، عن اتفاق لتسليم مزيد من الأنظمة المضادة للطائرات لكييف، دون تحديد موعد نهائي.

وفي الوقت نفسه، تعهد وزراء خارجية دول مجموعة السبع الجمعة بـ"تعزيز" وسائل الدفاع الجوي في أوكرانيا بعد اجتماعهم في إيطاليا.

لا بديل عن روسيا

من جانبه، أعاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة التأكيد على حق موسكو في حكم جارتها.

وقال لافروف في مقابلة مع عدد من المذيعين الروس في موسكو "مستقبل أوكرانيا التابعة للغرب غير واضح في الغالب".

وأضاف أنه على العكس، لن يكون هناك سوى أوكرانيا «روسية حقا، تريد أن تكون جزءا من العالم الروسي وتريد التحدث بالروسية وتعلم أطفالها".

وقال لافروف الذي يشغل منصب وزير الخارجية منذ عام 2004 "ليس هناك مجال للحديث عن أي بديل".

في شأن متصل، أوضح الوزير الروسي أن بلاده لا تريد مهاجمة دول الناتو، "كما يزعم الغرب لتخويف الناخبين.. لكن إذا أرادوا دفع حدود دول حلف الناتو إلى حدودنا، فسنعرف بالطبع كيف نمنع ذلك في أوكرانيا".

وقال لافروف إن روسيا مستعدة لإجراء محادثات مع أوكرانيا لكن في ظل ظروف محددة فقط.

وأوضح أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار خلال المفاوضات المحتملة، وقال إن "المحادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا طائل من ورائها، وسيتعين على كييف الابتعاد عن صيغة السلام التي رسمها".