أبرز تطورات اليوم الـ196 من الحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ196 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال قصفه لعدة مناطق وارتكاب مجازر جديدة رفعت عدد الشهداء إلى أكثر من 34 ألفا، في حين شهدت الضفة الغربية المحتلة استشهاد 7 بينهم قائد كتيبة طولكرم في سرايا القدس في اشتباك مع قوات الاحتلال.

وارتكب الاحتلال 4 مجازر أوقعت 42 شهيدا ضد العائلات في قطاع غزة خلال 24 ساعة، وصل منها للمستشفيات 42 شهيدا و63 إصابة، ليرتفع عدد الشهداء إلى 34 ألفا و12 شهيدا و76 ألفا و833 مصابا منذ بدء العدوان.

وفي الضفة الغربية المحتلة، ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 7 نتيجة الاقتحام الإسرائيلي المستمر لمدينة طولكرم ومخيميها نور شمس حيث جرت اشتباكات أسفرت عن إصابة 4 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابط.

عاجل| تغطية صحفية: ارتقاء قائد كتيبة طولكرم في سرايا القدس وأحد مؤسسيها الشـ..هيد محمد جابر "أبو شجاع" بعد محاصرة قوات الاحتلال مخيم نور شمس لأكثر من 18 ساعة ليلتحق بشقيقه الشـ..هيد محمود. pic.twitter.com/aEuj1kNcAB — القسطل الإخباري (@AlQastalps) April 19, 2024

في سياق متصل، فرض الاتحاد الأوروبي ووزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مستوطنين إسرائيليين، وجماعتين إسرائيليتين متطرفتين، بتهمة ارتكاب أعمال عنف بحق فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وتصاعدت الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالتزامن مع الحرب المدمرة التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

الجبهة الشمالية

وعلى الحدود الإسرائيلية اللبنانبة، أعلن حزب الله اللبناني مقتل أحد عناصره جراء المواجهات المستمرة مع إسرائيل، وهو الرابع الذي يعلن مقتله خلال 24 ساعة، في الوقت الذي استهدف فيه الحزب مزارع شبعا المحتلة.

وأمس الخميس، أعلن حزب الله مقتل 3 من عناصره جراء المواجهات والقصف المتبادل يوميا، وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الحزب جراء المواجهات مع الجيش الإسرائيلي إلى 280 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، وفق رصد وكالة الأناضول.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مبنى في منطقة عيتا الشعب بجنوب لبنان بذريعة أنه تابع لحزب الله. كما استهدفت طائرات الاحتلال بلدة المنصوري جنوبي لبنان.

مشاهد لآثار الدمار الذي خلفه قصف للاحتلال ببلدة عيترون جنوبي لبنان pic.twitter.com/h3DujKiMmc — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 19, 2024

مظاهرات تضامن

في غضون ذلك، خرجت -اليوم الجمعة- مظاهرات حاشدة في اليمن والمغرب والعراق دعما لغزة، بينما طالب أردنيون الحكومات العربية بقطع العلاقات مع إسرائيل.

كما أعلنت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية إلغاء الاحتفالات بأحد الشعانين وسبت النور وعيد القيامة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، واقتصارها فقط على الشعائر الدينية.

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أسطول الحرية

وفي سياق التضامن أيضا، يستعد أسطول الحرية للإبحار من ميناء توزلا بغرب تركيا إلى القطاع لكسر الحصار المفروض عليه من الاحتلال الإسرائيلي وتقديم المساعدات للسكان الفلسطينيين.

وترسو بالميناء 3 سفن على الأقل محملة بـ5 آلاف طن من المواد الغذائية ومياه الشرب والمساعدات الطبية، تنتظر الضوء الأخضر من السلطات التركية للإبحار الأسبوع المقبل إلى غزة.