هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا وزيلينسكي يطالب بمزيد من الدعم

أعلنت أوكرانيا ارتفاع عدد القتلى جراء هجوم جوي روسي استهدف شمال البلاد إلى 18، وهو ما دفع الرئيس فولوديمير زيلينسكي لمطالبة الدول الغربية بمزيد من الدعم لتعزيز الدفاع الجوي، وتزامن ذلك مع إعلان روسيا إحباط هجمات للجيش الأوكراني شنها باستخدام صواريخ باليستية وقذائف صاروخية ومسيّرات ومناطيد.

وذكرت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، أن عدد قتلى الهجوم الجوي الروسي الذي استهدف مدينة تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا ارتفع إلى 18 شخصا بينما أصيب 78 آخرون عندما سقطت 3 صواريخ على وسط المدينة.

وألحق الهجوم الذي وقع أمس الأربعاء أضرارا بالبنية التحتية في المدينة، وهو أكبر هجوم تشنه روسيا من حيث عدد القتلى منذ أسابيع، وقال فياتشيسلاف تشاوس حاكم المنطقة التي تضم مدينة تشيرنيهيف عبر تطبيق تليغرام إن عمليات البحث والإنقاذ انتهت صباح اليوم الخميس.

وعقب الهجوم، كتب الرئيس الأوكراني عبر تليغرام "لم يكن هذا ليحدث لو تلقت أوكرانيا دفاعا جويا كافيا، وكان العالم مصمما بما يكفي لمواجهة الإرهاب الروسي".

وأضاف أن الأوكرانيين لا يفتقرون إلى التصميم في معركتهم. وقال "نحن بحاجة إلى تصميم كاف من شركائنا ودعم كاف يعكس هذا التصميم".

وقال زيلينسكي إنه بسبب نقص أنظمة الدفاع الجوي والذخيرة، يدمر الروس الآن العديد من الأهداف المهمة في أوكرانيا.

وتقع تشيرنيهيف على بُعد حوالي 150 كيلومترا شمال كييف، على مسافة ليست بعيدة عن الحدود مع روسيا.

ووفقا لتقارير رسمية، أصيب فندق ومستشفى المنطقة ومبنى الجامعة الرئيسي والعديد من المباني السكنية متعددة الطوابق، كما اشتعلت النيران في العديد من السيارات بسبب الهجوم الذي نفذته روسيا باستخدام نظام صواريخ إسكندر المتحرك للهجوم الذي يبلغ مداه حوالي 500 كيلومتر.

طائرات مسيّرة

من جانب آخر، قال سلاح الجو الأوكراني اليوم الخميس إنه أسقط 13 طائرة مسيّرة تمثل كل الطائرات المسيرة التي استخدمتها روسيا الليلة الماضية في هجوم شنته على 7 مناطق.

وذكرت حاكمة منطقة إيفانو فرانكيفسك بغرب أوكرانيا أن الهجوم استهدف البنية التحتية الحيوية في المنطقة، وأن الحطام أدى إلى إشعال حرائق.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم عن إحباط هجمات شنها الجيش الأوكراني باستخدام صواريخ باليستية وقذائف صاروخية ومسيّرات ومناطيد الليلة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان، إن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت اثنين من الصواريخ التكتيكية العملياتية "توتشكا-أو"، و19 قذيفة من راجمات الصواريخ "آر إم – 70 فامباير" و16 طائرة مسيّرة ومنطادين صغيري الحجم فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.

علاوة على ذلك، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 3 طائرات مسيّرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، كما اعترضت طائرة مسيّرة واحدة ودمرت 3 مناطيد صغيرة فوق مقاطعة فورونيج القريبة من الحدود مع أوكرانيا.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا عامها الثالث، وكثفت روسيا في الآونة الأخيرة هجماتها بعيدة المدى التي تستهدف البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا وألحقت أضرارا جسيمة بنظام الطاقة في البلاد في مارس/آذار الماضي.