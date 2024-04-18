نتنياهو: إسرائيل تواجه خطرا وجوديا

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تواجه خطرا وجوديا، داعيا إلى توحيد القوى الداخلية من أجل مواجهة الأخطار، على حد تعبيره.

وفي اجتماع حضره مع كبار قادة جهاز الموساد بمناسبة قرب حلول ما يسمى بعيد الفصح اليهودي، أكد نتنياهو أن إسرائيل تتعامل مع ما أسماه بإرهاب حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وصد التهديد الشامل من إيران على حد تعبيره.

وأضاف نتنياهو أن "الانقسام الداخلي يجب أن يختفي الآن، لأننا في خطر وجودي"، متابعا "عندما يكون هناك خطر وجودي نوحد القوى ولا نفرقها".

وأشار نتنياهو إلى التزام تل أبيب "بهزيمة المحور الإرهابي في غزة، وتحرير المحتجزين، وصد التهديد الشامل الذي تمثله إيران"، معتبرا أن "هذه مهام كبيرة للغاية وتتطلب شيئين: التصميم والوحدة"، على حد تعبيره.

ويتظاهر عشرات الآلاف يوميا في أنحاء إسرائيل لمطالبة نتنياهو وحكومته بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس، تؤدي إلى الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، ويتهمونه بإعطاء الأولوية لمصلحته.

ويأتي ذلك في خضم حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة حتى ظهر الخميس إلى 33 ألفا و970 قتيلا، و76 ألفا و770 مصابا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في غزة.