مقتل قائد الجيش الكيني و9 ضباط كبار بتحطم مروحية

أعلن الرئيس الكيني وليام روتو، اليوم الخميس، مقتل قائد جيش بلاده فرانسيس أوموندي أوغولا و9 من كبار ضباط الجيش، في تحطم مروحية عسكرية غرب البلاد.

وقال روتو "اليوم الساعة 14,20، عانت أمّتنا من حادث طيران مأسوي. وببالغ الحزن أعلن وفاة الجنرال فرانسيس أوموندي أوغولا"، مشيرا إلى أن الحادث تسبّب أيضا بمقتل 9 ضباط آخرين، في حين نجا اثنان ممن كانوا على متن المروحية.

وفي وقت سابق اليوم، ذكر مصدر في الشرطة، طلب عدم نشر اسمه، أن 5 لقوا حتفهم وأصيب 3 آخرون عندما تحطمت مروحية عسكرية بعد ظهر اليوم.

وقال المتحدث باسم الرئيس إن الطائرة سقطت في مقاطعة إلجيو-ماراكويت، دون الخوض في تفاصيل بشأن سقوط قتلى.

وكتب المتحدث حسين محمد عبر منصة إكس "عقد الرئيس وليام روتو اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن القومي في مقر الرئاسة في نيروبي هذا المساء، إثر تحطم مروحية تابعة لقوات الدفاع الكينية بعد ظهر اليوم".