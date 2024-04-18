قبل وبعد.. شاهد كيف محا الاحتلال مستشفيات غزة

أظهرت صور أقمار صناعية ملتقطة في الفترة بين 22 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و27 مارس/آذار من العام الجاري، تدميرا كليا أو جزئيا لعدد من المستشفيات داخل قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر منذ أكثر من 6 أشهر.

وكشفت صور الأقمار الصناعية تضرر 24 مستشفى في غزة، إذ تظهر آثار الدمار بوضوح عند مقارنة شكل المنشآت الطبية قبل التدمير وبعده من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتوزعت المستشفيات المدمرة عبر مناطق القطاع، وتم إحصاء 6 مستشفيات في الشمال و10 في مدينة غزة و7 في خان يونس ومستشفى واحد في المنطقة الوسطى.

وتضمن التحليل المستشفيات المدمرة أو التي اقتحمتها قوات الاحتلال وتمركزت فيها مثل مستشفى الصداقة التركي الواقع على طريق نتساريم والذي تتمركز فيه القوات الإسرائيلية منذ 6 ديسمبر/كانون الأول 2023.

ويعاني سكان غزة من وضع مأساوي في جميع المناحي، منها نقص الغذاء والدواء ونقص الإمدادات الطبية الأساسية مثل الأدوات اللازمة لعلاج الجروح المفتوحة أو تثبيت الكسور، وقالت وكالات الإغاثة إن الأزمة الطبية في مستشفيات غزة وصلت إلى مستوى "لا يمكن تصوره".

مستشفى ناصر للأطفال

مجمع الشفاء الطبي



المستشفى الجزائري

مستشفى بيت حانون

مستشفى بلسم

مستشفى بندر

مستشفى دار السلام

المستشفى القطري

مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني