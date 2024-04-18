لماذا سخر المغردون من احتفال نظام الأسد بيوم جلاء المستعمر الفرنسي؟

احتفل النظام السوري -أمس الأربعاء- بالذكرى رقم 78 لـ يوم الجلاء، والذي يوافق 17 أبريل/نيسان 1946 تاريخ رحيل آخر جندي فرنسي عن أراضي سوريا.

بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لـ #عيد_الجلاء… الاتحاد الوطني لطلبة سورية ينظم فعالية (علم بلادي)

🔗https://t.co/SKc5qLpCl4#Syria pic.twitter.com/OyRlVAcy8X — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) April 17, 2024

وقد أثار هذا الاحتفال الجدل بين جمهور منصات التواصل في سوريا، حيث ترفض شريحة من الشعب الاحتفال بيوم الجلاء، معتبرين أن البلاد لا تزال تحت الاحتلال مع وجود عسكري لعدة دول وعشرات المليشيات على أراضيها.

في ذكرى الجلاء نتذكر أجدادنا من أبطال الاستقلال عندما حددوا معنى الاستقلال بدقة ودراية :"جلاء المستعمر عن أرض الوطن ، وجلاء الذل عن نفوس الناس"،وهو المعيار الحقيقي للوطنية.

ورغم عظمة التضحيات ، كان جلاء المستعمر أسهل وأقل كلفة من جلاء الذل . الذي جاءت ثورة السوريين ٢٠١١ لتحقيقه. — George Sabra (@GeorgeSabra_sy) April 17, 2024

وقال مغردون إن يوم الجلاء عيد لكل السوريين، حيث يستذكرون سيرة أجدادهم حين طلبوا الحرية فجاهدوا وأخرجوا المستعمر الفرنسي من بلدهم ويجب على الجميع -الموالي للنظام السوري أو المعارض- الاحتفال بهذا اليوم العظيم.

عيد الجلاء في ١٧ نيسان عيد لكل السوريين فيه نستعيد سيرة أجدادنا بطلب الحرية والجهاد لإخراج المستعمر

لماذا لايوجد تفاعل مع هذا اليوم المجيد في الشمال السوري مع أن الحاله واحدة في زمنين مختلفين

حتى أن الشمال هو الأجدر أن يحتفل بهذا اليوم

أم أن الأتراك هم من يقرر — جمال الدين الأفغاني (@AldynAlafg51358) April 17, 2024

وعلق أحد المغردين بالقول إن الفكرة ليست في عدم الاحتفال بيوم الجلاء ولكن بإدخال نظام الرئيس بشار الأسد العديد من الدول والمليشيات الأجنبية التي أصبحت تسيطر على مفاصل مهمة في الأراضي السورية.

يحتفل الأسد مع (825) نقطة أجنبية في سوريا

بجلاء نصف الشعب السوري عن أرضه .#عيد_الجلاء — مارِيَّة الشيخ (@Maria_Alsheikh) April 17, 2024

كما طرحت مدونة سؤالا بالقول إن يوم الجلاء عيد وطني بمناسبة جلاء المستعمر عن بلادنا ولا علاقة لحكومة أو نظام بهذا اليوم، فلماذا نحن نحتفل به ومن وصفتهم بالمسلحين في إدلب لا يحتفلون بهذا اليوم ويقومون بالتهكم والسخرية من احتفال الدولة بهذا العيد المهم بتاريخ سوريا.

#سؤال عيد الجلاء عيد وطني سوري بمناسبة جلاء المستعمل الفر.نسي عن بلادنا

لاعلاقة لا لحكومة فيه ولا لنظام ما ليش نحنا منحتفل بهاد اليوم والمسلـ ـحين بادلب مابيحتفلو بل وبيتمسخرو كمان

ياجماعة تصرفاتن معادية لسوريا مو لنظام او حكومة صدقا كل تصرفاتهن بتعبر عن هالشي pic.twitter.com/15uCGMK84w — karla (@karla02002) April 17, 2024

وأجاب أحد المغردين عن التساؤل بالقول إن يوم الاستقلال انتهى لغير رجعة ويجب أن يكون هناك استقلال جديد من جميع المحتلين والتخلص ممن جلبهم لسوريا أكان ذلك عن طريق النظام أو غيره، واختتم تدوينته بسؤال آخر: كيف نحتفل بيوم الاستقلال وأنت محتل من 4 دول أخرى والسيادة منتهكة والشعب مشرد؟

لسببين

1 الاستعمار افضل بالف مرة من النظام

2 عيد الاستقلال انتهى لغير رجعة ويجب أن يكون هناك استقلال جديد من جميع المحتلين في سوريا والتخلص ممن جلبهم لسوريا أكان ذلك عن طريق النظام أو غيره .

كيف تحتفل بعيد استقلال وأنت محتل من أربع دول أخرى والسيادة منتهكة والشعب مشرد!!!!! — başkan (@Freesyria5555) April 18, 2024

وقال معلقون إن النظام السوري يحتفل اليوم بيوم الجلاء من المستعمر، ولكن السؤال كم قتل الفرنسيون من الشعب السوري؟ وكم قتل نظام الأسد وحلفاؤه من أبناء وطنه؟

يحتفل النظام السوري اليوم ب #عيد_الجلاء أي رحيل #المستعمر_الفرنسي عن سوريا وبهذه المناسبة نسأل:

كم دمر المستعمر الفرنسي من سوريا؟

وكم قتل وهجر من السوريين؟

وكم دمر وقتل وهجر بشار وعصاباته السوريين اليوم؟

ما أرحم الاستعمار الفرنسي وما أحقر وأنذل وكلاءه المسمى النظام السوري الفاشي pic.twitter.com/S5u6yTtZJt — Amera (@amera_aljaberi) April 17, 2024

ونشر ناشطون خريطة لسوريا تبين انتشار القوى الأجنبية على أراضيها زمن الرئيس الأسد، وسخروا من الخارطة بالقول كل جلاء وأنتم بخير "وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية" مشيرين إلى أن النظام يحتفل بجلاء نصف الشعب السوري عن أرضه.

كل جلاء وانتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية 🙂😂😂#سوريه #عيد_الجلاء pic.twitter.com/mur3OnUv9i — Ahmed mr .x (@mrx91x) April 17, 2024

وخرج مئات المتظاهرين في بلدة المزرعة بريف السويداء الغربي بمناسبة ذكرى جلاء المستعمر وللمطالبة بخروج القوات الروسية والإيرانية من البلاد.

وتداول رواد العالم الافتراضي مقطع فيديو يظهر طرد أهالي السويداء للمحافظ والوفد المرافق ورفضهم المشاركة بالاحتفال، رافضين رفع صورة الأسد لأنه هو من أدخل الاحتلال للبلاد بحسب قولهم.