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لماذا سخر المغردون من احتفال نظام الأسد بيوم جلاء المستعمر الفرنسي؟

قواتنا المسلحة الباسلة تحتفل بالذكرى الثامنة والسبعين لعيد الجلاء - الصورة من الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا
احتفال النظام السوري بالذكرى رقم 78 ليوم الجلاء (سانا)
18/4/2024

احتفل النظام السوري -أمس الأربعاء- بالذكرى رقم 78 لـ يوم الجلاء، والذي يوافق 17 أبريل/نيسان 1946 تاريخ رحيل آخر جندي فرنسي عن أراضي سوريا.

وقد أثار هذا الاحتفال الجدل بين جمهور منصات التواصل في سوريا، حيث ترفض شريحة من الشعب الاحتفال بيوم الجلاء، معتبرين أن البلاد لا تزال تحت الاحتلال مع وجود عسكري لعدة دول وعشرات المليشيات على أراضيها.

وقال مغردون إن يوم الجلاء عيد لكل السوريين، حيث يستذكرون سيرة أجدادهم حين طلبوا الحرية فجاهدوا وأخرجوا المستعمر الفرنسي من بلدهم ويجب على الجميع -الموالي للنظام السوري أو المعارض- الاحتفال بهذا اليوم العظيم.

وعلق أحد المغردين بالقول إن الفكرة ليست في عدم الاحتفال بيوم الجلاء ولكن بإدخال نظام الرئيس بشار الأسد العديد من الدول والمليشيات الأجنبية التي أصبحت تسيطر على مفاصل مهمة في الأراضي السورية.

كما طرحت مدونة سؤالا بالقول إن يوم الجلاء عيد وطني بمناسبة جلاء المستعمر عن بلادنا ولا علاقة لحكومة أو نظام بهذا اليوم، فلماذا نحن نحتفل به ومن وصفتهم بالمسلحين في إدلب لا يحتفلون بهذا اليوم ويقومون بالتهكم والسخرية من احتفال الدولة بهذا العيد المهم بتاريخ سوريا.

وأجاب أحد المغردين عن التساؤل بالقول إن يوم الاستقلال انتهى لغير رجعة ويجب أن يكون هناك استقلال جديد من جميع المحتلين والتخلص ممن جلبهم لسوريا أكان ذلك عن طريق النظام أو غيره، واختتم تدوينته بسؤال آخر: كيف نحتفل بيوم الاستقلال وأنت محتل من 4 دول أخرى والسيادة منتهكة والشعب مشرد؟

وقال معلقون إن النظام السوري يحتفل اليوم بيوم الجلاء من المستعمر، ولكن السؤال كم قتل الفرنسيون من الشعب السوري؟ وكم قتل نظام الأسد وحلفاؤه من أبناء وطنه؟

ونشر ناشطون خريطة لسوريا تبين انتشار القوى الأجنبية على أراضيها زمن الرئيس الأسد، وسخروا من الخارطة بالقول كل جلاء وأنتم بخير "وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية" مشيرين إلى أن النظام يحتفل بجلاء نصف الشعب السوري عن أرضه.

وخرج مئات المتظاهرين في بلدة المزرعة بريف السويداء الغربي بمناسبة ذكرى جلاء المستعمر وللمطالبة بخروج القوات الروسية والإيرانية من البلاد.

وتداول رواد العالم الافتراضي مقطع فيديو يظهر طرد أهالي السويداء للمحافظ والوفد المرافق ورفضهم المشاركة بالاحتفال، رافضين رفع صورة الأسد لأنه هو من أدخل الاحتلال للبلاد بحسب قولهم.

المصدر : الجزيرة