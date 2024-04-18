حزب الله يقصف مواقع للاحتلال وينعى 3 من مقاتليه

أعلن حزب الله اليوم الخميس استهداف 9 مواقع عسكرية إسرائيلية عند حدود لبنان الجنوبية، في وقت تشهد فيه الحدود منذ صباح الاثنين، تصعيدا غير مسبوق من حيث وتيرة ونوعية الهجمات المتبادلة بين الحزب وإسرائيل.

وقال الحزب إنه قصف 3 مبان يستخدمها جنود في مستوطنتي يرؤون والمنارة، وقصف أيضا بالصواريخ تجمعات لجنود إسرائيليين في مواقع المرج وحرش حانيتا والمالكية وفي محيط مستوطنة حانيتا.

كما هاجم حزب الله قوة إسرائيلية في موقع المطلة، وقصف موقعي زبدين ورويسات العلم بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بإصابة منزل في مستوطنة يارون بالجليل الغربي شمال إسرائيل جراء سقوط صاروخين مضادين للدروع أطلقا من جنوب لبنان.

وأشارت إلى مخاوف من تسلل طائرات مسيرة إلى يارون والمستوطنات المحيطة بها.

في المقابل، قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات حدودية عدة في جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله مقتل 3 من عناصره في مواجهات مع إسرائيل جنوب لبنان، وبذلك يرتفع الإجمالي إلى 279 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان مقتل 4 أشخاص -بينهم عناصر الحزب- في غارات إسرائيلية استهدفت بلدات الخيام وكفركلا وبليدا.

قصف متبادل

وفي وقت سابق الخميس، قال حزب الله إنه استهدف تجمعات ومواقع عسكرية عدة شمال إسرائيل، في حين واصلت الأخيرة تكثيف قصفها الجوي والمدفعي مستهدفة عدة منازل في مناطق متفرقة جنوب لبنان.

يأتي ذلك في وقت، تحدثت تقارير دولية نقلا عن مصادر مطلعة أن إسرائيل قد ترد على إيران عبر استهداف وكلائها في المنطقة وأبرزهم حزب الله، تحت ضغط غربي لمنع توسع المواجهات إلى حرب شاملة.

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا عند الحدود.