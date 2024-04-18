"ضربنا 98 سفينة".. زعيم الحوثيين يتعهد بمواصلة ضرب السفن المرتبطة بإسرائيل

أكد زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين اليوم الخميس الاستمرار في إسناد قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ أكثر من 6 أشهر، وقدم أرقاما عن العمليات التي نفذتها الجماعة في البحر الأحمر ضد السفن المرتبطة بإسرائيل، وفي ذات الوقت بعث تطمينات لحركة الملاحة العالمية.

وقال عبد الملك الحوثي إن "عملياتنا مستمرة ولا خيار للآخرين سوى وقف العدوان على قطاع غزة وإنهاء الحصار".

وأضف أن خسائر إسرائيل كبيرة بسبب منع سفنها والسفن المرتبطة بها من الملاحة في البحر الأحمر.

وخاطب حلفاء إسرائيل قائلا "نؤكد لواشنطن ولندن وغيرهما أنه لن ينجح أحد في وقف عمليات الإسناد المنطلقة من جبهتنا".

وأوضح أن الجماعة "استهدفت 98 سفينة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي. وبلغت عمليات الإسناد خلال أسبوعين 14 عملية"، مشددا على أن أي عمل ضد العدو الإسرائيلي مفيد للقضية الفلسطينية.

وفي المقابل، طمأن زعيم الحوثيين الأوروبيين وغيرهم، قائلا إنه لا خطر على سفنهم ما دامت لا ترتبط بالعدو الإسرائيلي.

وشدد على أنه ليس من مصلحة أحد حشد السفن الحربية دعما لإسرائيل والولايات المتحدة. وقال "الحل لمصلحة الجميع هو إنهاء حصار قطاع غزة".

معادلة ثابتة

وتحدث عبد الملك الحوثي عن استمرار الدعم الغربي الإسرائيل "خلال 7 أشهر من العدوان سقط فيها عشرات آلاف المدنيين بينهم العديد من الأطفال والنساء".

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يكثف جرائمه في الضفة الغربية سعيا لتهجير الفلسطينيين منها.

يذكر أن جماعة الحوثي تستهدف سفن إسرائيل وتلك المتجهة إليها منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتشترط لوقف هذه الهجمات إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وفي سياق متصل، قال زعيم جماعة أنصار الله إن الرد الإيراني على العدوان صار معادلة ثابتة والعدو الإسرائيلي يعي ذلك جيدا الآن"، مضيفا أن طهران أنهت "حقبة الاستباحة".

وشدد على أنه "لن يكون هناك استقرار والعدو الإسرائيلي يحتل فلسطين ويرتكب جرائم في غزة".