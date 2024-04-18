صور أهالي غزة على الشاطئ تغضب الإسرائيليين

أثارت مقاطع فيديو وصور لبعض أهالي غزة وهم يسبحون ويلعبون على شاطئ مدينة دير البلح وسط غزة، لتبريد أجسامهم بسبب ارتفاع درجات الحرارة، غضب الإسرائيليين على منصات التواصل الاجتماعي.

وتداول الإسرائيليون بكثرة الصور عبر حساباتهم على منصات التواصل، مستغربين من وجود الغزيين على الشاطئ بالرغم من الحرب التي تشنها بلادهم على قطاع غزة منذ نحو 7 أشهر.

ونشرت القناة الـ12 الإسرائيلية الفيديو عبر حسابها على منصة إكس وعلقت عليه بالقول "رغم الحرب: شاطئ دير البلح وسط قطاع غزة يكتظ بالغزيين".

למרות המלחמה: חוף הים בדיר אל-בלח שבמרכז הרצועה עמוס בעזתים@sapirlipkin pic.twitter.com/FwuCSnpuik — החדשות – N12 (@N12News) April 17, 2024

وكان من بين مَن تفاعل على هذه الصور وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي عبر عن غضبه من خلال تدوينة كتبها عبر حسابه على منصة إكس بالقول "في غزة، صور الآلاف يستحمّون على الشاطئ، وفي الشمال، رأى حزب الله أن مجلس الحرب لا يرد على إطلاق مئات الصواريخ من إيران على الأراضي "الإسرائيلية"، فرفع رأسه وقام بخطوة عدوانية ضدنا كلفتنا اليوم جنودا وجرحى".

وأشار بن غفير إلى ضرورة تفكيك مجلس الحرب، ووقف سياسة الاحتواء والرد المحدود، مؤكدا أنه ما دامت السياسة الحالية لمجلس الحرب مستمرة، فإن النصر المطلق يبتعد أكثر فأكثر.

בעזה - תמונות של אלפים רוחצים בחוף.

בצפון - חיזבאללה ראה שקבינט הקונספציה לא מגיב למתקפה של מאות טילים מאיראן לשטח ישראל, אז הוא הרים ראש והעלה צעד בתוקפנות נגדנו שעלתה לנו היום בלוחמים פצועים. הגיע הזמן לפרק את קבינט הקונספציה, להפסיק את מדיניות ההכלה והפרופורציונליות ולהראות… — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) April 17, 2024

النصر المطلق، هكذا علق الصحفي الإسرائيلي في القناة الـ13 الإسرائيلية على صور مرح أهالي غزة في شاطئ دير البلح، ونشر صورة قارن فيها شاطئ دير البلح وشاطئ زيكيم جنوب عسقلان، وعلق على الصورة بالقول "بينما تم إعلان شاطئ زيكيم منطقة عسكرية مغلقة، ولا يمكننا نحن السكان الاقتراب منه بدون مرافقة عسكرية، على الجانب الآخر من السياج، يقضي الغزيون وقتهم على الشاطئ، ويستحمون في البحر كما لو لم تكن هناك حرب".

ניצחון מוחלט…

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התמונה הזאת עושה לי כאבים בגוף. בזמן שחוף זיקים, החוף שלנו מוכרז שטח צבאי סגור ואנחנו התושבים לא יכולים להתקרב אליו בלי ליווי צבאי, בצד השני של הגדר – העזתים מבלים בחוף ומתרחצים בים כאילו אין מלחמה. pic.twitter.com/XnC3lZvOte — almog boker (@bokeralmog) April 17, 2024

وعلق أحد المغردين الإسرائيليين على المشهد بالقول أفهم أن سكان غزة عادوا إلى قضاء وقت ممتع على شاطئ دير البلح، وتساءل عما إذا كان سكان عسقلان قد عادوا أيضا إلى الشاطئ.