شاهد.. آثار الدمار بعد انسحاب قوات الاحتلال من شمال مخيم النصيرات

بثت الجزيرة مشاهد لآثار الدمار التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي بعد انسحابه من منطقة المخيم الجديد ومنطقة المغراقة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ضمن حربه المستمرة هناك لليوم 195.

وتظهر تلك المشاهد الحصرية للجزيرة، تدمير قوات الاحتلال الأبراج السكنية في منطقة المخيم الجديد بشكل كامل وتجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية.

من جهته، قال الدفاع المدني بغزة إنه يواصل انتشال أعداد من الشهداء من تحت الأنقاض بعد انسحاب الاحتلال من شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

وكان صحفيون وناشطون على منصات التواصل وجهوا تحذيرات إلى أهالي القطاع، خاصة في مخيم النصيرات، بسبب استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيَّرة "كواد كابتر" التي قالوا إنها تطلق أصواتا لأطفال يبكون من أجل استدراج المواطنين وقتلهم.

#خطير_جداً

طائرات كواد كابتر المسيّرة التابعة للجيش الإسرائيلي تطلق أصوات لأطفال يبكون من أجل استدراج المواطنين لاستهدافهم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة! pic.twitter.com/GhkgYScCdw — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) April 15, 2024

ووثق ناشطون على منصات التواصل مقطع فيديو لمسيرات إسرائيلية تطلق أصوات بكاء أطفال غير حقيقية في سماء غزة، لتستدرج سكان مخيم النصيرات وتقتلهم، وبحسب شهادة الشخص في الفيديو فإنه تم قتل شاب بعد خروجه لتفقد مصدر صوت بكاء الطفل.