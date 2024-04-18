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شاهد.. آثار الدمار بعد انسحاب قوات الاحتلال من شمال مخيم النصيرات

مدة الفيديو 04 minutes 47 seconds
18/4/2024

بثت الجزيرة مشاهد لآثار الدمار التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي بعد انسحابه من منطقة المخيم الجديد ومنطقة المغراقة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ضمن حربه المستمرة هناك لليوم 195.

وتظهر تلك المشاهد الحصرية للجزيرة، تدمير قوات الاحتلال الأبراج السكنية في منطقة المخيم الجديد بشكل كامل وتجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية.

من جهته، قال الدفاع المدني بغزة إنه يواصل انتشال أعداد من الشهداء من تحت الأنقاض بعد انسحاب الاحتلال من شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

وكان صحفيون وناشطون على منصات التواصل وجهوا تحذيرات إلى أهالي القطاع، خاصة في مخيم النصيرات، بسبب استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيَّرة "كواد كابتر" التي قالوا إنها تطلق أصواتا لأطفال يبكون من أجل استدراج المواطنين وقتلهم.

ووثق ناشطون على منصات التواصل مقطع فيديو لمسيرات إسرائيلية تطلق أصوات بكاء أطفال غير حقيقية في سماء غزة، لتستدرج سكان مخيم النصيرات وتقتلهم، وبحسب شهادة الشخص في الفيديو فإنه تم قتل شاب بعد خروجه لتفقد مصدر صوت بكاء الطفل.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي