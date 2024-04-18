بولندا تعتقل "عميلا" لروسيا خطط لاغتيال زيلينسكي

قالت السلطات في بولندا اليوم الخميس إنها اعتقلت عميلا بولنديا لروسيا يشتبه بأنه تواصل مع أجهزة الاستخبارات الروسية لمساعدتها في التحضير لمحاولة اغتيال محتملة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أعلنت السلطات في كل من كييف ووارسو.

وفي بيان لها، أفادت النيابة العامة البولندية أن البولندي الذي عُرّف عنه باسم بافل ك. كان مطالبا "بجمع معلومات وتزويد الاستخبارات الروسية بها ومساعدة الأجهزة الخاصة الروسية على التخطيط لمحاولة الاغتيال المحتملة لزيلينسكي".

وأضاف البيان أن المعتقل أبدى "استعداده للعمل لحساب أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية وقد أجرى اتصالات مع مواطنين روس منخرطين مباشرة في الحرب في أوكرانيا".

وقالت النيابة العامة البولندية إن توقيف بافل ك. تمّ بعدما تلقّت إخطاراً بشأنه من نظيرتها الأوكرانية أجرت على أساسه تحقيقا أتاح لها جمع "أدلة أساسية" على تورطه.

وفي كييف، قال المدّعي العام الأوكراني أندري كوستين إن المعتقل كان مسؤولا بشكل خاص عن "جمع ونقل معلومات إلى الدولة المعتدية حول أمن مطار رزيسزو-ياسيونكا" في جنوب شرق بولندا.

وكثيرا ما يستخدم الرئيس الأوكراني هذا المطار خلال رحلاته الخارجية، كما يستخدمه مسؤولون من دول أخرى في رحلاتهم إلى أوكرانيا وتمر عبره أيضا قوافل المساعدات المرسلة إلى هذا البلد.

وبحسب كييف ووارسو فإن باول ك. أودع الحبس المؤقت. كما أشارت النيابة العامة البولندية إلى أن التعاون بين أجهزة الأمن في البلدين أتاح "الحصول على أدلة أيضا خارج بولندا".